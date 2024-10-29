3. Mersin Gençlik Festivali'nde ikinci gün heyecanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 3.'sünü gerçekleştirdiği Mersin Gençlik Festivali, ikinci gününde de çeşitli etkinliklerle devam etti. Vatandaşlar, gün boyu oyun alanlarında vakit geçirdi, müzik performansları ile eğlendi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Mersin Gençlik Festivali, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerle devam ediyor. Her yaştan Mersinliyi bir araya getiren festival, gün boyu müzik performansları ve eğlenceli oyun alanları ile ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren alanı dolduran vatandaşlar, VR simülasyon, PUBG, masa tenisi, badminton, air hockey, balon futbolu, araba futbolu gibi açık hava etkinlikleri ile sıcak havanın, eğlencenin ve bir arada olmanın tadını çıkardı. Alternatif sahne şovları ve DJ performansları ile renkli geçen festivalde "Dolu Kadehi Ters Tut" konseri gerçekleştirildi.