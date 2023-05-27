3 metre yükseklikten düşen çocuk, can verdi

Burdur’da bisiklet sürerken duvara çarpan ve ardından 3 metre yükseklikten düşen erkek çocuğu, yaşamını yitirdi.

3 metre yükseklikten düşen çocuk, can verdi

(İHA) Edinilen bilgilere göre, saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Taşkapı köyünde Şehit Mükerrem

Varol İlkokulu bahçesinde arkadaşlarıyla bisiklet süren Batuhan Aktaş (10) bisikletiyle birlikte duvara çarparak 3 metre yükseklikten düşerek başını beton zemine vurdu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 10 yaşındaki Batuhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haberi alan akraba ve yakınları hastane önünde toplanırken, küçük çocuğun ölümü büyük üzüntüye sebep oldu.

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