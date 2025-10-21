İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Ancak resmi açıklamaların gelmesi sonrası operasyonun Paribu ve Papara'ya yönelik gerçekleştiğine yönelik haber ve yorumlar yapıldı. Ancak 2 şirket iddiaları yalanladı.

İstanbul’da yasa dışı bahis soruşturmasında, bir web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle 807 farklı transferde 1 milyar 200 milyon lira gönderildiği, toplam işlem hacminin ise 3 milyar 665 milyon lirayı aştığı belirlendi. 25 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 2023 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde www.paribahis849.com uzantılı web sitesinden yasa dışı bahis oynamak maksadıyla para transferi gerçekleştiren kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin lira gönderildiği tespit edildi.

İŞLEM HACMİ 3 MİLYAR 665 MİLYON TL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK tarafından, PARİBU Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., PAPARA Elektronik Para A.Ş.’nin HTS kayıtları, suç kayıtları ile mali durumlarının araştırılması sonucunda; 14 kişilik ve 9 kişilik iki ayrı grup olarak iştirak halinde hareket edildiği, toplam işlem hacminin 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 lira olduğu anlaşıldı. 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet iddiası (yasa dışı bahis) ile yapılan araştırma kapsamında,2023 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde www.paribahis849.com URL uzantılı web sitesinden yasa dışı bahis oynamak maksadıyla para transferi gerçekleştiren kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1.200.291,00 TL (bir milyar iki yüz milyon iki yüz doksan bir bin lira) tutarında para gönderildiği tespit edildiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), PARİBU Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., PAPARA Elektronik Para A.Ş., CMK-135 Kapsamında HTS Kayıtları, Suç Kayıtları ile sosyal Mali Durumlarının yapılan araştırmaları neticesinde; konu ile ilgili olarak yapılan finansal analizlerde (14) ve (9) kişinin ayrı iki grup olarak iştirak halinde bulunduğu, (14) kişilik grubun toplam işlem hacminin 2.485.470.625,23 TL (2 milyar 485 milyon 470 bin 625 TL 24 kuruş), (9 kişilik grubun toplam işlem hacminin 785.644.932,29 TL (785 milyon 644 bin 932 TL 29 kuruş) ve ayrıca (1) kişinin toplam işlem hacminin 394.104.980,90 TL (394 milyon 104 bin 980 TL 90 kuruş) olmak üzere toplam 3.665.220.538,40 TL (3 milyar 665 milyon 220 bin 538 TL 40 kuruş) işlem hacminin olduğu anlaşılmıştır.

Yürütülen bu titiz soruşturma neticesinde 21/10/2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesi ile yapılan operasyonel faaliyet kapsamında tespit edilen şüpheliler hakkında arama el koyma ve gözaltına alma işlemi yapılmıştır.

Yasa dışı bahis oyunları kapsamında sadece bu operasyon neticesinde tespit edilebilen para transferlerinin büyüklüğü ve neden olduğu vergi kaybı ile birlikte işlem yapılan şüphelilerin henüz yirmili yaşlarda gençlerimiz olduğu da ayrıca dikkate alındığında, Devletimizin karşı karşıya kaldığı bu ekonomik ve sosyolojik soruna karşı mücadele kesintisiz şekilde devam edecektir.”

DOĞAN HOLDİNG’İN ŞİRKETİ MERCEK ALTINDA

Gerçekleşen operasyonda mercek altına alınan şirketlerden birinin Doğan Holding’in iştiraklerinden biri olması dikkat çekti. Doğan Online bünyesindeki D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş, operasyon kapsamında incelenen şirketlerden biri oldu.

Dün İBB soruşturması kapsamında Koç Holding bünyesindeki Divan Otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk, ‘şüpheli’ sıfatı ile ifadeye çağrılmıştı.

Dev holdinglerin şirketlerine yönelik üst üste gelen operasyon ve ifadeye çağırmalar dikkat çekti.

Operasyon kapsamında mercek altına alınan şirketlerden Paribu ise 2017 yılında Yasin Oral tarafından kurulmuştu.

Papara’ya ise daha önce düzenlenen bir yasa dışı bahis operasyonunda kayyum atanmıştı.

PARİBU’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Paribu’dan yapılan açıklamada, “Paribu’ ve Paribu iştiraklerine yönelik bir operasyon yapıldığı iddiaları asılsızdır. Medya kuruluşlarıyla iletişime geçilerek, resmi açıklamalar üzerinden yanlış yorumlanan manipülatif ve itibar zedeleyici haberlerin düzeltilmesi sağlanmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

“Paribu, faaliyetlerine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun şekilde ve kamu otoriteleri ile iş birliği içinde devam ediyor.

“Paribu’ işlemlerinize gönül rahatlığıyla devam edebilirsiniz. Sorularınız için Paribu Destek’ 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.

"Paribu olarak asılsız iddiaların ve manipülatif haberlerin yayılmasına katkıda bulunan kuruluş ve kişiler için hukuki yollara başvuracağımızı bildirmek isteriz.”

PAPARA DA İDDİALARI YALANLADI

Operasyon sonrası Papara da açıklama yaptı. Papara Elektronik Para AŞ (Papara), bazı basın yayın mecralarında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Papara'dan yapılan açıklamada, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) şirketimize kayyum atanması sonrasında da yasa dışı bahis sitelerine para akışının devam ettiği iddia edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Papara'nın 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat uyarınca faaliyet gösteren bir finansal ödeme kuruluşu olduğu belirtildi.

Papara'nın diğer tüm ödeme ve finansal kuruluşlar gibi, sistemin güvenli şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara bildirmekle yükümlü olduğu aktarılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında şirkete TMSF'nin kayyum olarak atandığı ve yeni yönetim kurulu oluşturulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, bu süreçte, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesini teminen mevzuatına tabi oldukları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şirketin işlemlerine geçici limitler getirildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Eş zamanlı olarak, yeni yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) talimat ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında şüpheli olduğu tespit edilen hesaplara da geçici bloke uygulanmıştır. Bu incelemelerin tamamlanmasının ardından, yasa dışı bahisle ilişkili olduğu tespit edilen hesaplar MASAK'a bildirilmiş ve diğer müşteriler için işlem limitleri kaldırılmıştır.

Halihazırda Papara, çok sıkı bir denetim ve kontrol mekanizması altında faaliyetlerini sürdürmekte, şüpheli görülen hesaplar düzenli olarak ilgili kurumlara bildirilmekte, yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik teknik ve idari önlemler titizlikle uygulanmaktadır. Şirketimizi ve yasa dışı bahisle mücadelede büyük gayret ve kararlılık gösteren kişi ve kurumları hedef alan bu tür haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."