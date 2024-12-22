3 milyon liranın geri ödemesi belli oldu. Konut kredisinde oranları güncelledi

3 milyon TL'lik konut kredisi için bankaların sunduğu aylık taksitler ve toplam geri ödeme miktarları göze çarpıyor. Bankaların belirlediği faiz oranları ve vade sürelerine göre, aylık taksitler ve toplam geri ödeme miktarları değişkenlik gösteriyor. İşte 10 yıllık vadeye sahip 3 milyon TL'lik konut kredisi için bankaların sunduğu koşullar:

3 MİLYON TL’LİK KONUT KREDİSİNDE GERİ ÖDEME TABLOSU

DenizBank:

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 127.202,33 TL

Toplam Ödeme: 15.287.378 TL

Garanti BBVA:

Faiz Oranı: %3,06

Aylık Taksit: 94.334,27 TL

Toplam Ödeme: 11.351.217 TL

Yapı Kredi:

Faiz Oranı: %3,61

Aylık Taksit: 109.858,23 TL

Toplam Ödeme: 13.208.578 TL

Şekerbank:

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 176.884,12 TL

Toplam Ödeme: 21.251.794 TL

Ziraat Katılım:

Kâr Payı Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 107.859,12 TL

Toplam Ödeme: 12.963.659 TL

İş Bankası:

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 95.447,51 TL

Toplam Ödeme: 11.485.401 TL

Kuveyt Türk:

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 95.168,94 TL

Toplam Ödeme: 11.445.863 TL

VakıfBank:

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 101.053,59 TL

Toplam Ödeme: 12.152.430 TL

Ziraat Bankası:

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 95.168,94 TL

Toplam Ödeme: 11.442.646 TL

Akbank:

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 89.635,63 TL

Toplam Ödeme: 10.785.895 TL