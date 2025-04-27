3 motosiklet çaldılar, 4’üncüde suçüstü yakalandılar

Kaynak: İHA
3 motosiklet çaldılar, 4’üncüde suçüstü yakalandılar

Bursa'da 2 farklı ilçeden 3 motosiklet çalan 2 şüpheli, başka bir motosikleti çaldığı sırada suçüstü yakalandı.

Bursa'da 2 farklı ilçeden 3 motosiklet çalan 2 şüpheli, başka bir motosikleti çaldığı sırada suçüstü yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da merkez Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde aynı gün 2 motosiklet çalınması üzerine müştekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin A.A. (24) ve H.U. (31) olduğu tespit edildi. Güvenlik kameraları ile iz yürüten ekipler, şüphelileri başka bir motosikleti çalarken suçüstü yakaladı. A.A. ve H.U., Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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