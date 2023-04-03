3 Nisan Pazartesi TV yayın akışında ne var? 3 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 3 Nisan Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 3 Nisan Pazartesi haftanın ilk gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 3 Nisan Pazartesi televizyonda ne var? 3 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?
Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 3 Nisan Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 3 Nisan Pazartesi televizyonda ne var? 3 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?
3 NİSAN PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:10 Bir Küçük Gün Işığı
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Aşk ve Umut
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
Star TV yayın akışı
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan / Yeni Bölüm
17:00 Söz / Tekrar
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ömer
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yalnız Kalpler
13:30 Adım Farah
15:15 Sahrap Soyasal İle Ramazan Sofrası
16:00 En Hamarat Benim
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:25 1 Çorba
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:40 1 Çorba
15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile / Tekrar
22:3O Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023