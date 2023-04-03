3 Nisan Pazartesi TV yayın akışında ne var? 3 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 3 Nisan Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 3 Nisan Pazartesi haftanın ilk gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 3 Nisan Pazartesi televizyonda ne var? 3 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?

Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 3 Nisan Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 3 Nisan Pazartesi televizyonda ne var? 3 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?

3 NİSAN PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Bir Küçük Gün Işığı

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Aşk ve Umut

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan / Yeni Bölüm

17:00 Söz / Tekrar

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ömer

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:30 Adım Farah

15:15 Sahrap Soyasal İle Ramazan Sofrası

16:00 En Hamarat Benim

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:25 1 Çorba

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:40 1 Çorba

15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile / Tekrar

22:3O Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023