3 Ocak Salı TV'de hangi diziler var? 3 Ocak Salı TV yayın akışı nasıl?

İzleyiciler 3 Ocak Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 3 Ocak Salı hafta başında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 3 Ocak Salı televizyonda ne var? 3 Ocak Salı bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Haftanın ikinci gününde televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 3 Ocak Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 3 Ocak Salı televizyonda ne var? 3 Ocak Salı bugün hangi diziler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çalgı Çengi: İkimiz
22:30 Gülen Gözler
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 Çalar Saat
10:15 Ekonomi Arası
10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Hayatımın Şansı
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Hareketsiz Sekiz / Yerli Sinema
22:30 Hayatımın Şansı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Çöp Adam
09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yenilmez 4 / Yabancı Sinema
00:15 Çöp Adam
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın / Yabancı Sinema
22:20 Yıldızlara Doğru / Yabancı Sinema
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
10:30 Yazgı
13:00 Canım Annem / Yeni Bölüm
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Tuzak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 O Kız
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:15 Adını Sen Koy
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
23:40 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
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