3 Ocak Salı TV'de hangi diziler var? 3 Ocak Salı TV yayın akışı nasıl?

İzleyiciler 3 Ocak Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 3 Ocak Salı hafta başında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 3 Ocak Salı televizyonda ne var? 3 Ocak Salı bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Haftanın ikinci gününde televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 3 Ocak Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 3 Ocak Salı televizyonda ne var? 3 Ocak Salı bugün hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çalgı Çengi: İkimiz

22:30 Gülen Gözler

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Hayatımın Şansı

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Hareketsiz Sekiz / Yerli Sinema

22:30 Hayatımın Şansı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Çöp Adam

09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yenilmez 4 / Yabancı Sinema

00:15 Çöp Adam

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın / Yabancı Sinema

22:20 Yıldızlara Doğru / Yabancı Sinema

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

13:00 Canım Annem / Yeni Bölüm

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Tuzak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 O Kız

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:15 Adını Sen Koy

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

23:40 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı