Aksaray'ın Eskil ilçesinde Eskil ilçesi Gölyazı Yaylası'nda oturan Azmi (35), Salih (33) ve Tamer Çıracı (23) kardeşler, 23 Ekim Perşembe günü kaza geçirdi. Karşı yönden gelen kamyonla çarpışan otomobilde bulunan 3 kardeş hayatını kaybetti.
EVLAT ACISINA DAYAMADI
Evlat acısına dayanamayan acılı anne anne Vesile Çıracı bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
TORUNU DA İŞ KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞ
Kazada hayatını kaybeden Azmi Çıracı'nın oğlu Ruhi Can Çıracı'nın (16) da babasının kazada hayatını kaybetmesinden bir hafta önce çalıştığı mobilya atölyesinde iş kazası geçirerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.