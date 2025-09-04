3 Parti birleşiyor mu? İlk açıklama geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, İYİ Parti'nin Zafer Partisi ve Anahtar Partisi ile milliyetçi cephe oluşumu kuracağı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, görüştükleri diğer partilerin de ortaklığa sıcak baktığını ifade ederek "Bunun nasıl bir formülasyon içinde olacağı zamanla belli olacak." dedi.

Yılmaz, yaptığı basın açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Ordulu olduğuna işaret ederek, "Müsavat Bey'in bölgenin çocuğu olması, hemşehrimiz olması sebebiyle bölgeye vakıfız. Bölgeye vakıf olduğumuzdan dolayı hem yerel hem de ulusala hizmetler konusunda da bilinçliyiz." dedi.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ BAŞKA PARTİLER DE VAR"

Bir gazetecinin milliyetçi cephe oluşumu olup olmayacağı yönündeki sorusuna Yılmaz "Kamuoyunda ismi geçen diğer iki parti İYİ Parti'nin içinden çıkmış, parti oluşumunu gerçekleştirmiş siyasi partiler. Bunun haricinde partiler var bizim görüştüğümüz." yanıtı verdi.

Yılmaz'ın "Şu anda ortada bir seçim yok, olur mu olmaz mı onu konjonktür belirler, zira Türkiye'de 24 saat bile çok şeylere gebe." değerlendirmesi de dikkat çekti.

'Terörsüz Türkiye' sürecine dikkat çeken Yılmaz, anketlere işaret ederek Türkiye'de milliyetçi oyların yüzde 30'lar seviyesini geçtiği belirtti.

"HEPSİNİN OLMA İHTİMALİ VAR"

Yılmaz, bireysel olarak sürece olumlu baktığını vurgulayarak, bunun için zaman ve tarihin erken olduğunu belirtti. İYİ Partili isim "Görüştüğümüz diğer siyasi partiler de olumlu bakıyorlar. Bunun nasıl bir formülasyon içinde olacağı zamanla belli olacak. Siyasi partiler kanununda belki bir değişiklik de yapılacak, ittifak mı, seçim işbirliği mi, barajı geçme amaçlı bölgesel ittifaklar mı? Zira biz 2027 yılından önce bir erken seçim ya da seçim olacağı düşüncesinde değiliz. Zaman yaklaştıkça bahsettiğiniz bu oluşumların hepsinin olma ihtimali var." dedi.