3 partili yeni ittifak geliyor! Hiç kimse tahmin bile etmiyordu... Taraflarını belli ettiler...

Milliyetçi cephe ittifakı kulisleri son günlerde gündeme gelmeye başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ‘bozkurt’ işareti yapmaları ittifak sorularını da gündeme getirmişti. İYİ Parti Balıkesir milletvekili ve Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise ittifaka yeşil ışık yakmıştı. Bir diğer milliyetçi yeni parti olan Anahtar Partisi’nin ise 'ittifaka dahil olacak mı?’ sorusu konuşulurken Yavuz Ağıralioğlu, ters köşe yaptı. Ağıralioğlu, “DEVA ya da Saadet ile niye olmasın” dedi.

TURHAN ÇÖMEZ'DEN "BÜTÜNLEŞİK İTTİFAK" ÇIKIŞI GELMİŞTİ

İYİ Parti Balıkesir milletvekili ve Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Şule Aydın’ın “İYİ Parti milliyetçilerle bütünleşecek mi? Zafer Partisiyle…” sorusuna “Bütünleşik ittifakın tesis edilmesi, ortak zeminin büyütülmesi ve ortak vizyon ve hayalle yola devam edilmesi hepimizin sorumluluğu” sözleriyle yeşil ışık yakmıştı.

İYİ Parti’nin ünlü ismi ittifaka yeşil ışık yaktı

YAVUZ AĞIRALİOĞLU: TAM AKSİNE İKİMİZE DE OY KAYBETTİRİR

Anahtar Parti'nin İYİ Parti ve Zafer Partisi ile ittifak kurma olasılığına ilişkin gündeme dair de soruları tutuklu olarak Silivri’de bulunan Fatih Altaylı, Yavuz Ağıralioğlu’na iletti. Ağıralioğlu, "Ümit Özdağ ile konuştuk. İYİ Parti de zaten kuruluşunda yer aldığım bir parti. Özdağ'a söylediğimi size de söyleyeyim. Zafer Partisi ile birleşmemiz ya da seçim işbirliği yapmamız bize de onlara da bir şey kazandırmaz. Tam aksine ikimize de oy kaybettirir” ifadelerini kullandı.

"DEVA YA DA SAADET İLE NİYE OLMASIN"

Ağıralioğlu ayrıca ittifak tartışmalarına dair ise "DEVA ya da Saadet ile niye olmasın, mesela bana ekonomi ile ilgili bir soru sorulduğu zaman Ali Babacan gibi düşünüyorum. Ben Babacan'ın bu ülkenin geleceğinde olmasını isterim ama DEVA siyaset üretemiyor" sözlerine yer vermesi dikkat çekti. Bu sözler yeni ittifak mı geliyor? sorusunu akıllara getirdi.