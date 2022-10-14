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3 PKK'lı terör örgütünden kaçarak teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 09:19
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3 PKK'lı teslim oldu

3 PKK'lı terör örgütünden kaçarak teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

(Kaynak: İHA)

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