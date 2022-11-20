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3 polis ile 1 bekçiyi bıçaklayan saldırgan hastanede öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, sağlık ekiplerine yardım eden 3 polis ile 1 bekçiyi bıçakla yaraladıktan sonra tabancayla vurularak etkisiz hale getirilen İsmail Tatar, hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 17:05
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3 polis ile 1 bekçiyi bıçaklayan saldırgan hastanede öldü

3 polis ile 1 bekçiyi bıçaklayan saldırgan hastanede öldü
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Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Bipolar bozukluğu olduğu öne sürülen İsmail Tatar sinir krizi geçirince yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri de Tatar'ın saldırgan tavırları nedeniyle polisten yardım istedi. Bölgeye polis ve bekçiler sevk edildi.

Kolluk kuvvetlerinin yardım çabası sırasında Tatar, eline geçirdiği bıçakla polis memuru Turgay A., Ahmet K. ve Mustafa A. ile bekçi Fatih D.'yi yaraladı. Tatar, polis ekiplerince tabancayla vurularak, etkisiz hale getirildi.

Saldırgan ile diğer yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Tatar, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.(AA)
 

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