3 saat arayla 2 kıza tacizde bulunan motokurye yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 3 saat arayla sokakta yürüyen iki genç kadına elle tacizde bulunduğu iddia edilen motokurye T.C. (22), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İlk olay, Çiçek Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. E.Ç. (18), kucağındaki çocukla yürürken arkadan yaklaşan motosikletli bir kuryenin tacizine uğradı. Benzer bir olay, birkaç saat sonra Tepekule Mahallesi'nde yaşandı. S.K. (20) de sokakta yürürken aynı kişinin tacizine maruz kaldı.

ARKADAŞLARI TESPİT ETTİ

Her iki mağdur, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin motosikletinin plakasının pembe bir bezle kapatıldığını tespit etti. Ayrıca, tacizci kuryeyi tanıyan diğer motokuryeler, motosikletteki bazı detayları fark ederek polise yardımcı oldu. Bu bilgiler ışığında, cinsel saldırı ve hayasızca hareketler suçlarından sabıkalı olduğu belirlenen T.C., meslektaşları tarafından polise teslim edildi.

T.C., emniyetten çıkarılırken meslektaşları tarafından saldırıya uğradı. Şüpheliyi darp eden kuryeler, polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Taciz anları güvenlik kameralarına yansırken, olayın soruşturması sürüyor.