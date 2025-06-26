3 şahsın hırsızlık anı kameraya yansıdı

Kaynak: İHA
3 şahsın hırsızlık anı kameraya yansıdı

Eskişehir'de bir marketin dondurma ve meşrubat dolabını açmaya çalışan 3 şahsın görüntüleri güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, 71 Evler Mahallesi Dedeoğlu Sokak'ta bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre markete geçtiğimiz gün sabaha karşı saat 03.23 gibi yaklaşan kimliği belirsiz 3 şahıs, işletme önündeki dondurma dolabına yöneldi. Dolabın koruma demirini açmak için çaba gösteren 3 şahsın görüntüsü, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Dolabın demirini açan şüpheliler bu kez de dolabın kapağını açamadı. Dondurma almaya çalışan şahıslar daha sonra meşrubatların olduğu buzdolabına yöneldi. Burada da uzun uğraş veren şahıslar başarısız olduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Market sahibi Ertuğrul Yüksel, polise şikayette girişimle ilgili bulundu.

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