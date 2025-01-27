3 saniyede ölüme gitti

Kaynak: İHA
3 saniyede ölüme gitti

Tokat Zile-Turhal kara yolunda feci kaza meydana gelmişti. 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği trafik kazasına ait yeni görüntüler çıktı.

20 Ocak günü saat 17.15 sıralarında Kayra Ömrüuzun'un kullandığı 60 VA 858 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarpmıştı.

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Ağır yaralanan genç sürücü, kazanın ardından Zile Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Genç sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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Kaza ile ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı.

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Görüntülerde, Turhal yönünden Zile istikametine seyir halinde olan Kayra Ömrüuzun'un, direksiyon hakimiyetini kaybederek hızla duvara çarpması sadece 3 saniye içinde gerçekleşiyor.

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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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