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Uzun yaşamanın 3 püf noktası

ABD'li bilim insanları yaklaşık 60 yıl boyunca verileri toplanan 200'den fazla kişiyi inceledi, uzun yaşamanın sırrını açıkladı. İşte o ayrıntılar…

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 00:42
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3 saniyede uzun yaşamın sırrı

Uzun yaşamanın 3 püf noktası
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ABD'li bilim insanları 200'den fazla kişinin yaklaşık 60 yıl boyunca veriler toplayarak inceleme yaptı. İncelemenin sonuçlarında, uzun ve sağlık yaşamın sırrı da ortaya çıkmış oldu. Peki nasıl?

Araştırmanın sonuçlarında, iyimser insanların daha uzun ve daha sağlıklı yaşadığı açıklandı.

Yeni araştırmalara göre, dünyaya pembe bir gözlükle bakan insanlar, başa çıkmaları gereken daha az stresli olaya sahip oldukları için daha sağlıklı ve daha uzun yaşama eğilimindeler. İnsanların başa çıkmaları gereken daha az stresli olaya sahip oldukları için daha sağlıklı ve daha uzun yaşama eğiliminde olduğu anlaşıldı.

Bilim insanları, iyimserlerin stresli durumlara karamsarlarla aynı şekilde tepki verdiklerini, ancak bu olaylardan daha kolay kurtulduklarını buldular. Önceki çalışmalar da iyimserlerin daha uzun ve daha sağlıklı hayatlar yaşadıklarına dair kanıtlar buldu, ancak araştırmacılar bardağın yarısı dolu bir tutuma sahip olmanın neden sağlıklı yaşlanmaya katkıda bulunabileceğini tam olarak anlayamamışlardı.

Boston Üniversitesi'nden psikiyatri alanında yardımcı doçent olan Dr Lewina Lee,şunlara dikkat çekti:

"İyimserliği uzun ömür, sağlıklı yaşlanma ve daha düşük önemli hastalık riskleri ile ilişkilendiren önceki çalışmalar göz önüne alındığında, iyimserliğin yaşlı yetişkinler arasında stresin etkilerine karşı koruma sağlayıp sağlayamayacağını araştırmak mantıklı bir sonraki adım gibi görünüyordu"

Lee ve meslektaşları, 1961 ve 1970 yılları arasında ABD Gazi İşleri Normatif Yaşlanma Çalışması'na kaydolduklarında en az 21 yaşında olan 233 erkek tarafından sağlanan bilgileri inceledi ve 1980'lerde ve 90'larda yapılan anketler erkeklerin iyimserlik düzeylerini değerlendirdi. 2002 ve 2010 yılları arasında, söz konusu gönüllülerin ruh halleri ve karşılaştıkları stresli durumları karşılaştırıldı. Araştırmacılar, iyimserlerin kötümserlerden daha hızlı toparlanabileceklerinden ve stresli bir olaydan sonra iyi bir ruh haline daha hızlı dönebileceklerini saptadı. Lee şöyle konuştu:

"Daha iyimser erkeklerin, daha düşük olumsuz ruh hallerini kısmen açıklayan daha az günlük stresöre sahip olduklarını bildirdik. Bu durum bize, belki daha iyimser erkeklerin ya stresli durumlara maruz kalmalarını sınırladığını ya da durumları stresli olarak algılama ya da etiketleme olasılıklarının daha düşük olduğunu gösteriyor"

Bununla birlikte, Journals of Gerontology adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma yaşlı erkeklere odaklanmış olsa da Lee, bulguların yaşlı kadınlar için de geçerli olmasını beklediğini söyledi.

İyimserliğin sağlıktaki rolündeki yaş farklılıkları hakkında daha az şey biliniyor? diye ekledi.

Öte yandan Lee, iyimserlik veya kötümserlik seviyeleri insanların yaşamları boyunca oldukça aynı düzeyde seyretme eğiliminde olmasına rağmen, isteyenler için daha pembe bir bakış açısı geliştirmenin yolları olduğuna inandığını açıkladı.

Lee, "Daha iyimser olmanın bir yolu, bir duruma içsel olarak nasıl tepki verdiğimiz veya yargıladığımız konusunda bir farkındalık geliştirmektir.

Çoğu zaman otomatik tepkimiz olumsuz bir değerlendirmeyi veya en kötü durum senaryosunu içerir. Bunu yaparken kendimizi yakalamak ve sonra duruma farklı yaklaşma yolları bulmaya çalışmak faydalı olacaktır" diye konuştu.

Lee, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha iyimser olmak, Pollyannavari olmak veya iyimserlik hakkında yaygın bir yanılgı olan riskleri görmezden gelmek anlamına gelmez. Daha olumlu ve kendinden emin bir bakış açısına varabilmemiz için güçlü yönlerimizi, geçmiş başarı örneklerini ve üzerinde kontrolümüz olan alanları kabul etmeyi içerebilir"

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