3 şişe bira içti aracını otomobilin üstüne park etti. Şişede durduğu gibi durmadı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kocaeli’de hafif ticari araçla seyir halinde olan alkollü sürücü, oto tamirciye tamir için bırakılan otomobilin üstüne uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Sürücü 1.15 promil alkollü çıktı. Bu da 3 şişe biraya denk geliyor.

Kaza, Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 53 DB 820 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, oto tamirciye tamir için bırakılan 41 NG 109 plakalı Volkswagen marka otomobilin üstüne çıktı. Hafif ticari araç ardından elektrik direğine çarptı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, hafif ticari araçta sıkışan yolcuyu sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif ticari araçta sürücü ile birlikte bulunan ve yaralanan toplam 3 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekiplerince yapılan kontrollerde hafif ticari araç sürüşücü M.K’nin 1.15 promil alkollü olduğu tespit edildi. 1.15 promil alkolün yaklaşık 2 buçuk duble rakı, viski, votka ya da 7 kadeh şarap, 3 şişe biraya karşılık geldiği belirtildi.

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