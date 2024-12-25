3 siyasi parti birleşiyor! Meclis'te grup kurma zirvesi

DEVA Partisi Adana Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sadullah Kısacık, Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın istifa ederek AK Parti'ye geçmesinden sonra DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisinin Meclis'te yeni bir grup kurmak için çalışmalara hız verdiklerini açıkladı.

3 PARTİNİN GENEL BAŞKANLARI BİR ARAYA GELDİ

Bu sebeple DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ın Meclis'te ortak bir grup kurmak için üçlü bir görüşme yaptığını belirten Kısacık, daha önce de ortak bir çatı grubunun kurulmasıyla ilgili görüşmelerin olduğunu anımsattı.

Yamalı'nın istifasıyla bu sürecin daha önemli hale geldiğinin altını çizen Kısacık, "Bu son durumla ilgili üç genel başkan da TBMM çalışmalarının ortak bir grup olarak yürütülmesi konusunda verimli bir görüşme yaptılar. Sürecin olumlu bir perspektifte yürütülmesinde mutabık kaldılar. Süreç olumlu bir şekilde ilerliyor. Ama şu anda tam olarak sonuç alınmış değil. Şu an tıkanan bir durum görünmüyor" dedi.