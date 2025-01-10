3 siyasi parti Yeni Yol Partisi’nde birleşiyor! Genel başkanı belli oldu

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi, Meclis'te güç elde etmek amacıyla çatı parti konusunda anlaşmaya vardı. 'Yeni Yol Partisi'nin kuruluşu için 3 parti ilk adım atıldı. İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesinin verildiği ortaya çıktı. Yeni Yol Partisi'nin genel başkanı; DEVA Partisi üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı olacak.

GELECEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Gelecek Partisi'nden gerçekleştirilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

"Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi olarak, ortak grup yapısıyla ilgili devam eden çalışmalar 09.01.2025 tarihi itibariyle Genel Başkanlarımızın mutabakatıyla tamamlanmıştır. Kıymetli Genel Başkanların olurlarıyla karar verilen; kurucular kurulunda yer alacak isimler, parti programı ve tüzük taslağını içeren parti kuruluş evraklarımızın resmi başvuru sürecine 10 Ocak Cuma Günü (Bugün) itibariyle geçilmiştir.

Ülkemiz demokrasisinin girdiği çıkmaz ve milletimizin her alanda yaşadığı yıkıcı sorunlar karşısında "Yeni Yol" arayışının en yüksek olduğu bu dönemde, ülkemiz siyasetinde böylesine değerli bir oluşum olan Yeni Yol'un geniş bir birliktelikle inşası, ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı ve uğurlu olsun."