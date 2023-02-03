3 Şubat Cuma bugün hangi diziler var? 3 Şubat Cuma TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 3 Şubat Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 3 Şubat Cuma hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 3 Şubat Cuma televizyonda ne var? 3 Şubat Cuma bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonuna doğru televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 3 Şubat Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 3 Şubat Cuma televizyonda ne var? 3 Şubat Cuma bugün hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Akılalmaz (Yabancı Sinema)

01:45 Akılalmaz (Yabancı Sinema)

04:30 Çiçek

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Kuruluş Osman

03:30 Mutfak Bahane

05:30 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 S.W.A.T: Kuşatma Altında (Yabancı Sinema)

21:45 S.W.A.T: Kuşatma Altında (Yabancı Sinema)

23:45 O Kız

02:30 Gelinim Mutfakta

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çalar Saat

10:35 Ekonomi Arası

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Dokuz Oğuz

23:15 Orta Sayfa

01:30 Yalnız Kalpler

02:45 En Hamarat Benim

05:00 İnadına Aşk

06:15 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Ömer

02:30 Toprak İle Fidan

03:30 Baba Ocağı

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:45 Canım Annem

13:45 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Sıfırıncı Gün

00:15 Dizi

03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz