3 Şubat Cuma bugün hangi diziler var? 3 Şubat Cuma TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 3 Şubat Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 3 Şubat Cuma hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 3 Şubat Cuma televizyonda ne var? 3 Şubat Cuma bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonuna doğru televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 3 Şubat Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 3 Şubat Cuma televizyonda ne var? 3 Şubat Cuma bugün hangi diziler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Akılalmaz (Yabancı Sinema)
01:45 Akılalmaz (Yabancı Sinema)
04:30 Çiçek
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Kuruluş Osman
03:30 Mutfak Bahane
05:30 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 S.W.A.T: Kuşatma Altında (Yabancı Sinema)
21:45 S.W.A.T: Kuşatma Altında (Yabancı Sinema)
23:45 O Kız
02:30 Gelinim Mutfakta
05:00 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 Çalar Saat
10:35 Ekonomi Arası
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Dokuz Oğuz
23:15 Orta Sayfa
01:30 Yalnız Kalpler
02:45 En Hamarat Benim
05:00 İnadına Aşk
06:15 Yalnız Kalpler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Ömer
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Baba Ocağı
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Sıfırıncı Gün
00:15 Dizi
03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
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