3 Suriyeli İstanbul’da organ ticareti yaparken yakalandı. İşin içinde Filistinli ve Cezayirliler de var

İstanbul’da özel bir hastaneye böbrek nakli için başvuran Filistin ve Cezayir uyruklu 2 kişinin evraklarının sahte olduğu ve Suriye uyruklu 3 kişi ile organ ticareti yaptıkları ortaya çıktı.

3 Suriyeli İstanbul’da organ ticareti yaparken yakalandı. İşin içinde Filistinli ve Cezayirliler de var

İstanbul'da özel bir hastaneye başvurarak böbrek nakli için randevu talep eden Filistin uyruklu Samı Taha M.S. ve yine kendisi gibi Filistin uyruklu donör Ebteehal Abdalaq S.S., kendilerini karı koca olarak tanıttı.

Ameliyatın gerçekleşebilmesi için hastaneye verilen evrakları inceleyen heyet üyeleri, raporların sahte olduğundan şüphelenince polise bilgi verdi. İhbar üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

DONÖRÜ SAHTE EVRAKLARLA GERÇEK EŞ GİBİ GÖSTERDİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalarda kendilerini karı koca olarak gösteren Ebteehal Abdalag ile Samı Taha'nın eş olmadıkları, Ebteehal Abdalag'ın gerçek isminin Saadı Sıdı olduğu, 2 kişiyi Suriye uyruklu Mustafa Y., Şerif D. ve Suriye uyruklu Türk vatandaşı Mustafa D.'nin tanıştırdığı, 3 şüphelinin Taha'yla tüm nakil işlemleri için 50 bin dolara anlaştıkları belirlendi.

Böbreğini verecek olan Saadı Sıdı'ya ise ameliyattan sonra 12 bin dolar verecekleri öğrenildi. Ekipler çalışmalarının devamında Mustafa D. isimli şüphelinin, nakil için başvuru yapılan hastanenin çalışanı olduğu ve uluslararası hasta departmanında çalıştığını saptadı.

Düzenlenen operasyonla, sahte belgelerle nakli organize eden Mustafa Y., Şerif D., Mustafa D., böbrek alıcısı Samı Taha, donör Cezayir uyruklu Saadi Sıdı A., böbrek alıcısının gerçek eşi Filistin uyruklu Ebteehal Abdalaq ve böbrek alıcısının arkadaşı Filistin uyruklu Muhammad Omar A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Y., Şerif D., Mustafa D. tutuklandı.

Böbrek alıcısı Samı Taha M.S, donör Saadi Sıdı A. ve böbrek alıcısının arkadaşı Muhammad Omar A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haberler
‘Savaş var Suriyeliler nasıl dönsün’ diyenler iyi izlesin Dönmek isteyen işte böyle dönüyor
Şanlıurfa’da vatandaşlara çamaşır sulu tavuk yediren Suriyelinin Türkçe bilmediği ortaya çıktı
Hataylı esnafın yüreğinizi burkacak isyanı ‘Suriyeliler, 'Atatürk'ün bizden aldığı Hatay'ı geri aldık.' diyorlar’
Hepsinin yerine Afganlar ve Suriyeliler gelecek. İşte gerçek beka sorunu
Öne Çıkanlar
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Son Haberler
Ünlü milyarderin kızı ve torunu uçak kazasında hayatını kaybetti Güncel
Ünlü milyarderin kızı ve torunu uçak kazasında hayatını kaybetti
Fatih Altaylı’dan babası yaşındaki Kılıçdaroğlu’na hakaret. Bunun neresi eleştiri sayın Altaylı Güncel
Fatih Altaylı’dan babası yaşındaki Kılıçdaroğlu’na hakaret. Bunun neresi eleştiri sayın Altaylı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in çocukları Kerem'in yüzü göründü Magazin
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in çocukları Kerem'in yüzü göründü
Ordu’da heyelan yol kapattı Güncel
Ordu’da heyelan yol kapattı
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı adaylığı için başvuru yaptı Siyaset
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı adaylığı için başvuru yaptı
Dolar fırlayınca Tesla bu modeline üçüncü zammı yaptı Teknoloji - Otomotiv
Dolar fırlayınca Tesla bu modeline üçüncü zammı yaptı
Beşiktaş'ın transfer listesinde 40 futbolcu var Spor
Beşiktaş'ın transfer listesinde 40 futbolcu var