3 tekerlekli motosiklet zeytin ağacına çarptı, iki kardeş öldü

Kaza, öğleden sonra saat 15.30 sıralarında Haliller Mahallesi’nde yaşandı. Ayşe Alkan ve Dudu Akduman’ın bindiği 35 CBY 262 plakalı 3 tekerlekli motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ KADINLARIN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Ayşe Alkan ve Dudu Akduman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kardeşlerin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.