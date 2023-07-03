İzleyiciler 3 Temmuz Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 3 Temmuz Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 3 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 3 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var?
Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 3 Temmuz Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 3 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 3 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var?
2 TEMMUZ PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi
16:00 Vermem Seni Ellere
19:00 atv Ana Haber
20:00 Üvey Anne
Kanal D yayın akışı
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
Star TV yayın akışı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Deliha
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapıı
13:00 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Aşk Yolunda
Show TV yayın akışı
08:00 Senede Bir Gün
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
16:15 Yeşil Vadi'nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Maviye Sürgün
TV8 yayın akışı
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star