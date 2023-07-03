3 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 3 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var?

3 Temmuz Pazartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 3 Temmuz Pazartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 3 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 3 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var?

3 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 3 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 3 Temmuz Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 3 Temmuz Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 3 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 3 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var?

Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 3 Temmuz Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 3 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 3 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var?

2 TEMMUZ PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi

16:00 Vermem Seni Ellere

19:00 atv Ana Haber

20:00 Üvey Anne

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Kanal D yayın akışı

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

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Star TV yayın akışı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Deliha

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Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapıı

13:00 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Aşk Yolunda

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08:00 Senede Bir Gün

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

16:15 Yeşil Vadi'nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

040c684e7a013746dd6aebfc66316f80.jpgTV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

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