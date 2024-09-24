Mehmetçik 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı harekat bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ve Irak'ın kuzeyinde yer akan Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu… pic.twitter.com/5vScAreluv