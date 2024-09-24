Mehmetçik 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA
Mehmetçik 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi

MSB'den yapılan açıklamada Pençe Kilit ve Fırat Kalkanı harekat bölgesinde tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı harekat bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ve Irak'ın kuzeyinde yer akan Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son Haberler
Borsada haftalar sonra kritik seviye aşıldı
Borsada haftalar sonra kritik seviye aşıldı
Iğdır’da 2 bin ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Iğdır’da 2 bin ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Bayrampaşa’da faciadan dönüldü! İETT otobüsü gelinlik mağazasına daldı
Faciadan dönüldü! İETT otobüsü gelinlik mağazasına daldı
Sosyal medya üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Nasıl tuzağa düştüğünü anlattı
Sosyal medya üzerinden akılalmaz dolandırıcılık!
Gazze’de can kaybı 41 bin 467’ye çıktı
Gazze’de can kaybı 41 bin 467’ye çıktı