3 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyi ve Fırat Kalkanı harekat bölgesinde tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır içerisinde ve sınır dışında yaptığı operasyonlara dair son detayları sosyal medya hesabından açıkladı. Bugün açıklanan son bilgilere göre Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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