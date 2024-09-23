3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır içerisinde ve sınır dışında yaptığı operasyonlara dair son detayları sosyal medya hesabından açıkladı. Bugün açıklanan son bilgilere göre Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez,… pic.twitter.com/SxeFFQuU0Z — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2024