3 ülke Gazze’de ateşkes için bir araya geldi

Gazze’de ateşkesin sağlanması için ABD, Katar ve Mısır’ın görüşmesi başladı. Doha’da yapılan görüşmeye Hamas katılmadı.

ABD, Mısır ve Katar'ın arabulucuğunda Gazze’de ateşkes görüşmeleri Doha'da başladı. Görüşmede ayrıca Mossad şefi de yer alıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Amerikan CNN televizyonuna verdiği röportajda, "ABD tüm tarafları Gazze'de ateşkes için masaya çağırıyor" dedi.

Savaşın taraflarından biri olan Hamas görüşmelerde yer almıyor. Hamas'ın masaya oturma şartı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de kabul gören ateşkes anlaşmasının üzerinden müzakerelere devam edilmesiydi.



Üst düzey bir Hamas yetkilisi, İsrail'i ateşkes görüşmelerini Gazze'deki savaşı uzatmak adına kullanmakla suçladı.

İSRAİL'DEN YENİ KOŞULLAR



Önceki gün Amerikan The New York Times gazetesi İsrail'in 27 Temmuz'da beş yeni koşul içeren bir mektup ilettiğini yazdı. Tel Aviv ise bunu yalanladı ve "Anlaşma maddelerine açıklık getirildi" denildi.

Hamas'ın Mayıs'ta ateşkes metninde 29 değişiklik istediği; bu maddelerin Netanyahu tarafından reddedildiği belirtildi.