3 yaşında çocuğun ateşi nasıl düşürülür?

3 yaşında bir çocuğun ateşini düşürmek için aşağıdaki yolları denemekte fayda var.

Parçalanmış eşarp:

Çocuğun göğüslerini, boynunu ve bileklerini hafifçe parçalanmış eşarpla sarmalayın.

Hava:

Odasını havalandırın.

Soğuk su:

Çocuğun vücudunun bir kısmını soğuk su ile ılık su arasında suyla ısıtın.

Nemlendirme:

Çocuğun odasını nemlendirin. Bu, ateşi düşürürken aynı zamanda öksürük ve nefes darlığını azaltır.

Islak havlu:

Çocuğun başını, boynunu ve göğüslerini hafifçe ıslak bir havlu ile silin.

Ateş düşürücü ilaçlar:

Ateş düşürücü ilaçlar (parasetamol, ibuprofen) kullanılabilir ancak çocuğunuzun doktoru ile konuşmadan kullanmayın.

Ebeveynler çocukların ateşinin normal bir durum olup olmadığını ölçmek için termometre kullanmalı ve çocuğun genel durumunu mutlaka izlemeli.



3 YAŞINDA ÇOCUĞUN ATEŞİ KAÇ OLMALI?

3 yaşındaki bir çocuğun normal ateşi 37-38 derece arasında olmalıdır. Ancak, ateş yükseldiğinde mutlaka bir doktor muayenesi yaptırılması gerekir. Çünkü yüksek ateş ciddi sağlık sorunlarının işareti olabilir.