3 yaşında çocuğun ateşi nasıl düşürülür?

3 yaşında bir çocuğun ateşini düşürmek için aşağıdaki yolları denemekte fayda var.
Parçalanmış eşarp:
Çocuğun göğüslerini, boynunu ve bileklerini hafifçe parçalanmış eşarpla sarmalayın.
Hava:
Odasını havalandırın.
Soğuk su:
Çocuğun vücudunun bir kısmını soğuk su ile ılık su arasında suyla ısıtın.
Nemlendirme:
Çocuğun odasını nemlendirin. Bu, ateşi düşürürken aynı zamanda öksürük ve nefes darlığını azaltır.
Islak havlu:
Çocuğun başını, boynunu ve göğüslerini hafifçe ıslak bir havlu ile silin.
Ateş düşürücü ilaçlar:
Ateş düşürücü ilaçlar (parasetamol, ibuprofen) kullanılabilir ancak çocuğunuzun doktoru ile konuşmadan kullanmayın.
Ebeveynler çocukların ateşinin normal bir durum olup olmadığını ölçmek için termometre kullanmalı ve çocuğun genel durumunu mutlaka izlemeli.
3 YAŞINDA ÇOCUĞUN ATEŞİ KAÇ OLMALI?
3 yaşındaki bir çocuğun normal ateşi 37-38 derece arasında olmalıdır. Ancak, ateş yükseldiğinde mutlaka bir doktor muayenesi yaptırılması gerekir. Çünkü yüksek ateş ciddi sağlık sorunlarının işareti olabilir.