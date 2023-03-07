7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

3 yaşında çocuğun ateşi nasıl düşürülür?

Yeni anne baba olmuş kişileri en büyük sorunlarından biri de yavrularının ateşlerini nasıl düşürecekleridir. İşte birkaç ipucu…

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 15:54
Takip Et

3 yaşında çocuğun ateşi nasıl düşürülür?

3 yaşında çocuğun ateşi nasıl düşürülür?
+
Aa
-

3 yaşında bir çocuğun ateşini düşürmek için aşağıdaki yolları denemekte fayda var.

Parçalanmış eşarp:
Çocuğun göğüslerini, boynunu ve bileklerini hafifçe parçalanmış eşarpla sarmalayın.

Hava:
Odasını havalandırın.

Soğuk su:
Çocuğun vücudunun bir kısmını soğuk su ile ılık su arasında suyla ısıtın.

Nemlendirme:
Çocuğun odasını nemlendirin. Bu, ateşi düşürürken aynı zamanda öksürük ve nefes darlığını azaltır.

Islak havlu:
Çocuğun başını, boynunu ve göğüslerini hafifçe ıslak bir havlu ile silin.

Ateş düşürücü ilaçlar:
Ateş düşürücü ilaçlar (parasetamol, ibuprofen) kullanılabilir ancak çocuğunuzun doktoru ile konuşmadan kullanmayın.

Ebeveynler çocukların ateşinin normal bir durum olup olmadığını ölçmek için termometre kullanmalı ve çocuğun genel durumunu mutlaka izlemeli.

3 YAŞINDA ÇOCUĞUN ATEŞİ KAÇ OLMALI?

3 yaşındaki bir çocuğun normal ateşi 37-38 derece arasında olmalıdır. Ancak, ateş yükseldiğinde mutlaka bir doktor muayenesi yaptırılması gerekir. Çünkü yüksek ateş ciddi sağlık sorunlarının işareti olabilir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
3
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
4
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
5
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
6
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
7
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Brunei Sultanı Waddaulah Anıtkabir'i ziyaret etti
﻿Brunei Sultanı Waddaulah Anıtkabir'i ziyaret etti
﻿Brunei Sultanı Waddaulah Anıtkabir'i ziyaret etti
﻿Rüyada kuşak görmek neye işaret? Rüyada kuşak görmek ne demek?
﻿Rüyada kuşak görmek neye işaret? Rüyada kuşak görmek ne demek?
﻿Rüyada kuşak görmek neye işaret? Rüyada kuşak görmek ne demek?
﻿Deprem enkazın döküldüğü dere moloz dağına dönüştü
﻿Deprem enkazın döküldüğü dere moloz dağına dönüştü
﻿Deprem enkazın döküldüğü dere moloz dağına dönüştü
﻿İtalya'da hava kuvvetlerine ait iki eğitim uçağı çarpıştı: 2 ölü
﻿İtalya'da hava kuvvetlerine ait iki eğitim uçağı çarpıştı: 2 ölü
﻿İtalya'da hava kuvvetlerine ait iki eğitim uçağı çarpıştı: 2 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.