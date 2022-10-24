3 yaşında ilk kez duydu bakın ilk ne yaptı?

2014 yılında ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli Salahaldın Alomar, 2018 yılında Hanadi Halabiye ile evlendi.

Çiftin 2019 yılında İzmir'de dünyaya gelen çocukları Aslan Alomar'a yapılan yenidoğan işitme testinde minik çocuğun duyma engelli olduğu anlaşıldı.



İMPLANT TAKILDI



Bulunan işitme cihazının minik çocuğa faydası olmadı. Ameliyata karar verildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Prof. Dr. İbrahim Çukurova ve Doç Dr. İlker Burak Arslan tarafından ameliyata alınan 3 yaşındaki çocuğun kafatasına işitme cihazı konuldu.



Ameliyat yaralarının iyileşmesinin ardından ise Aslan Alomar'ın doğduğundan beri ilk kez duymasını sağlayacak dış işitme cihazı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İşitme Değerlendirme Merkezinde (ÇİDEM) takıldı.

HEYECANDAN ANNESİNE SARILDI

Alsancak Semt Polikliniği'nde bugün cihazın kulak arkasında duran kısmı da takıldı. Hastanede uzman, minik Aslan'a ismiyle seslendi. İlk kez bir ses duyan Aslan, heyecanla annesine sarıldı. O anlarda baba Salahaldin Alomar ve eşi Hanadi Halabiye gözyaşlarını tutamadı. Küçük çocuğun ailesi, duygu dolu anlar yaşadı.

Doç. Dr. Gül Caner Mercan, implanttan sonra çocuğun güzel tepkiler verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bundan sonra çok önemli bir eğitim süreci var. Bu sadece okullarda verilecek bir eğitim değil, aile içerisinde de yapılması gerekenler var. Ailesinin bir süre tüm yaşantısını bu duruma göre organize etmesi gerekiyor ki yaptığımız işlem boşa gitmesin. Çok yoğun bir eğitim gerekiyor. Geç ameliyat olan çocuklarda yoğun eğitim gerekiyor. Burada annenin evde eğitime devam etmesi önemli. Belki okula 1 sene geç gidebilir. Ama sonunda akranlarına yaklaşacağına inanıyoruz"

ANNE VE BABA ÇOK MUTLU

Baba Salahaldin Alomar, "Çok memnun olduk. İşaret diliyle iletişim kuruyorduk. Hiç konuşmuyordu. İnşallah bundan sonra konuşacak. Eşim de oğlumun konuşmasını bekliyor. O da çok mutlu. Eşim, çocuğumuzun ağzından ilk kez çıkacak 'anne' kelimesini duymak istiyor. Ben de ilk sözünün 'baba' olmasını bekliyorum" diye konuştu.