3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bir babanın en zor sınavı...

Düzenleme: Kaynak: DHA
3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bir babanın en zor sınavı...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 3 yaşındaki Efe Yaşar hayatını kaybetti. Çocuk, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Baba ayakta durmakta zorlandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Ziyagökalp Mahallesi Akarsu Sokak'ta meydana geldi. Melike Alıcı (21) yönetimindeki 60 ABU 206 plakalı otomobil, aynı sokakta oturan ve sokakta oyun oynayan komşusunun oğlu Efe Yaşar'a çarptı. Otomobilin altında kalan Efe, ağır yaralandı.

3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bir babanın en zor sınavı...

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.

3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bir babanın en zor sınavı...​​​​​​​

Pembe ve İsa Yaşar çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Efe Yaşar için bugün Yıldırım Beyazıt Mahalle Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bir babanın en zor sınavı...​​​​​​​

Cami bahçesinde taziyeleri kabul eden baba Yaşar, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Öğle vakti kılınan namazın ardından küçük çocuğun cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bir babanın en zor sınavı...​​​​​​​

Diğer yandan otomobil sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bir babanın en zor sınavı...

3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bir babanın en zor sınavı...

3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bir babanın en zor sınavı...

3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bir babanın en zor sınavı...

3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bir babanın en zor sınavı...

3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bir babanın en zor sınavı...

3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bir babanın en zor sınavı...

3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bir babanın en zor sınavı...​​​​​​​

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