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3 yaşındaki çocuğuna cinsel istismardan yargılanan baba beraat etti

Ankara‘da 3,5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan erkek için mahkeme beraat kararı verdi. 

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 08:06
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3 yaşındaki çocuğuna cinsel istismardan yargılanan baba beraat etti

3 yaşındaki çocuğuna cinsel istismardan yargılanan baba beraat etti
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşayan Havva D., boşanma aşamasındaki eşi S.D.’nin 3,5 yaşındaki kızları İ.E.D.’ye cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek, 22 Mart’ta polise şikayette bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan S.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’12 yaşından küçük altsoyun cinsel istismarı’ suçlamasıyla yargılanan S.D., ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bugün görülen 3’üncü duruşmaya, tutuksuz S.D. ile eşi Havva D. ve taraf avukatları katıldı.

İDDİALARI İNKAR ETTİ

Baba S.D., beraatini isteyerek, “Eşim gözüyle ne görmüş, gördüyse neden o anda müdahale etmemiş? Sosyal medyada ise gördüğünü, kızımın bağırdığını iddia etmektedir. Eşim bana harika bir baba olduğumu hatta benim gibi bir babası olmasını istediğini söylemişti. Çocukların sütünü bile gece ben hazırlıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, mahkumiyet için yeterli, kesin ve somut delil elde edilemediği gerekçesiyle S.D.’nin beraatine karar verdi.

ANNE KARARI İSTİNAFA TAŞIYACAK

Havva D.’nin avukatı Hande Sönmez Bilge, kararı istinafa taşıyacaklarını belirterek, “Sayın heyet, dosyada delilleri yetersiz bulmuş olabilir. Biz adalete olan güvenimizi hiçbir zaman yitirmiyoruz; ama maalesef sanığın beraatına karar verildi. Tek dayanakları, adli tıp raporunda çocuğun vücudunda dışarıdan görülecek bir bulguya rastlanmamış olması. Bir babanın çıplak bir şekilde kız çocuğu tarafından görülmesi bile başlı başına bir cinsel istismardır. Bundan sonra bölge mahkemesinde hakkımızı aramaya devam edeceğiz, adalete güvenimiz tam” dedi.

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