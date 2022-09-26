3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı-Hürriyet Mahallesi'nde iddiaya göre, 3 yaşındaki Fezya El Süleyman akşamüzeri evlerinin önündeki sulama kanalı kenarında oynarken suya düştü.
Çocuk 500 metre sürüklendikten sonra vatandaşlar tarafından sulama kanalından çıkartıldı.
Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. (AA)
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