3 yaşındaki kayıp kız çocuğunun cansız bedeni kuyuda bulundu

3 yaşındaki kayıp kız çocuğunun cansız bedeni kuyuda bulundu

Kilis’te parkta oynarken kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni bir kuyuda bulundu.

Kilis’te parkta oynarken kaybolan Suriye uyruklu Aric Aljarouk’un (3) cansız bedeni ailenin daha önce oturduğu evin önündeki kuyuda bulundu.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaların sonucunda kuyudan cansız bedeni çıkarılan talihsiz çocuğun kesin ölüm sebebi yapılan otopsi ile belirlenecek.

Konu ile ilgili Kilis Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında kız çocuğunun ölümü ile ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, “Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan bu acı hadise, tüm ilimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden evladımıza yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Minik yavrumuzun kaybolduğu andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere yardımcı olan duyarlı Kilisli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadeleri yer aldı.

