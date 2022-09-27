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3 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu: Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gaziantep'te 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın darbedilerek öldürülüp, derin dondurucuda aylarca saklanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 19:47
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3 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu: Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

3 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu: Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
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DHA - 32 yaşındaki Melisa İlhan, 3 aydır kayıp olan 2 kızını aramak için bir televizyon programına katıldı. Melisa İlhan, eşi Abdurrahman Erbay'dan boşandıktan sonra, çocukluk arkadaşı Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu ile yaşamaya başladığını; fuhuşa zorlandığını ve bu kişilerin kızlarını alıkoyduğunu söyledi.

Bu sırada canlı yayına telefonla katılan Kiraz Alkurt, Melisa'nın küçük kızı Naime'nin (1,5) kendisine bırakıldığını ve bakıcılık yaptığını söyledi. Naime'nin yaşadığını öğrenen ekipler, Kiraz Alkurt'un evine giderek çocuğu aldı. Kiraz Alkurt, gözaltına alınıp emniyete götürüldü, Naime de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, haber alınamayan Lina Nazlı Erbay için soruşturmayı derinleştirdi. Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz'un gidebileceği yerlere baskın yapan ekipler, son olarak Seyrantepe Mahallesi'ndeki giyim mağazasına operasyon düzenledi. Operasyonda aranan mağazanın mutfak bölümünde kilitli derin dondurucu açıldı. Ekipler, poşet ve bez içinde sarılı olan çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Sağlık ekibinin kontrolünde cesedin uzun süredir orada kaldığı tahmin edilen Lina Nazlı'ya ait olduğu tespit edildi. Darp edilerek öldürüldükten sonra derin dondurucuda saklanan çocuğun cesedi adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.

Gözaltına altına şüpheliler adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Gaziantep başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aynı ilçedeki bir adrese operasyon düzenlendi. Yakalanan Kiraz Alkurt, Muhabbet Toz ve Mehmet Aksu gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

"Çocuğun nasıl olduğunu bir görebilseniz dünya ayağa kalkar"

3 yaşındaki çocuğun babaannesi Sevim Erbay, torununun işkence edilip öldürüldüğünü söyledi. Torununun ölümüne sebep olanların en ağır cezayla yargılanması gerektiğini anlatan Erbay, "Çocuğumun bütün vücudunda sigara izleri var. Vücudunun her yeri yanmış. Boynunu kırmışlar. Cansız bedeni 2 aydan fazladır o derin dondurucuda duruyormuş. Darbetmişler. Aç olarak ölmüş. Hepsi bu işin içerisinde. Çocuğun nasıl olduğunu bir görebilseniz dünya ayağa kalkar" diye konuştu.

Öte yandan kız çocuğunun cansız bedeninin yarın anne ve babasına teslim edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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