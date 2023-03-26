26 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Vahşet! 3 yaşındaki kızını öldürdü 

3 yaşındaki kızını bıçakla öldürdü. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 16:07
Takip Et

3 yaşındaki kızını öldürdü 

Vahşet! 3 yaşındaki kızını öldürdü 
+
Aa
-

Konya'nın Sarayönü ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürdü.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen Sevda K., Kayseri Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

Karabıyık Mahallesi'nde yaşayan Sevda K, 3 yaşındaki kızını bıçakla yaraladı, kendine de zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne Sevda K, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen Sevda K, buradaki müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine sevk edildi. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
1
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
2
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
3
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
4
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
5
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
6
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
7
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
﻿Şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Jandarma durdurmuştu
﻿Şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Jandarma durdurmuştu
﻿Şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Jandarma durdurmuştu
﻿Kağıthane'de halk otobüsü durağa daldı
﻿Kağıthane'de halk otobüsü durağa daldı
﻿Kağıthane'de halk otobüsü durağa daldı
﻿Karabük'te çay kenarında kadın cesedi bulundu   
﻿Karabük'te çay kenarında kadın cesedi bulundu   
﻿Karabük'te çay kenarında kadın cesedi bulundu   
﻿Elektrik tesisatından çıkan yangın evi küle çevirdi
﻿Elektrik tesisatından çıkan yangın evi küle çevirdi
﻿Elektrik tesisatından çıkan yangın evi küle çevirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.