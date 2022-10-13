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SMA hastası Mehmet Ayaz hayata tutunabilmek için yardım bekliyor

Halide Zeynep Sındıraç ve Ali Sındıraç çiftinin SMA Tip 2 hastası çocuğu Mehmet Ayaz’ın, ilacına ulaşması için yardım kampanyası devam ediyor. Mehmet Ayaz’ın sağlığına kavuşması için %42,34 olan bağış seviyesinin tedavi için uygun olan kiloyu aşmadan %100 seviyesinde olması gerekiyor.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 15:25
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3 yaşındaki Mehmet Ayaz hayata tutunabilmek için yardım bekliyor

SMA hastası Mehmet Ayaz hayata tutunabilmek için yardım bekliyor
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Binlerce SMA hastası çocuk için çok yüksek maliyetler karşılığında ve yurt dışında uygulanan tedavi ücreti için destek kampanyaları düzenleniyor. SMA hastası çocukların belirli bir kiloyu geçmeden tedaviye başlaması gerekiyor. Bu nedenle aileler olabildiğince hızlı bir şekilde tedavi ücretini toplamaya çalışıyor. İzmir Tire’de ikamet eden Sındıraç çiftinin çocuğu Mehmet Ayaz da bu çocuklardan biri.

Şuan 3 yaşında olan Mehmet Ayaz SMA Tip 2 hastalığı ile mücadele ediyor. 15 aylıkken SMA tanısı konulan Mehmet Ayaz’ın sağlığına kavuşması için %42,34 olan bağış seviyesinin tedavi için uygun olan kiloyu aşmadan %100 seviyesinde olması gerekiyor. 

Kasım 2020'de kampanya başlatan aile bugüne kadar FDA onaylı Zolgensma ilacını kullanabilmek için gerekli olan paranın %42,34'ünü toplayabilmiş durumda.

VALİLİK İZİNLİ BAĞIŞ HESAPLARI

DENİZBANK
🇹🇷: TR64 0013 4000 0186 4041 6000 01
Alıcı: Halide Zeynep Sındıraç
Açıklama: Mehmet Ayaz

🤳 TÜRK TELEKOM
🤳 VODAFONE

✨ “Mehmet Ayaz” yaz 3105’e Gönder.
✨ 1 SMS = 20₺

——————————————————————
📌YURTDIŞI İBAN BİLGİLERİ

🇪🇺EURO:TR37 0013 4000 0186 4041 6000 02
Alıcı: Halide Zeynep Sındıraç
Açıklama: Mehmet Ayaz
SWİFT KODU : DENITRIS0134
………………………………………..

🇺🇸USD: TR10 0013 4000 0186 4041 6000 03
Alıcı: Halide Zeynep Sındıraç
Açıklama: Mehmet Ayaz
SWİFT KODU : DENITRIS0134


 

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