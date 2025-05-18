3 yaşındaki Mustafa öldü, anne ve babası yaralandı

Kaza, öğleden sonra Artuklu ilçesine bağlı kırsal Sultan Şeyhmus Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erdem Yer’in kontrolündeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MUSTAFA YER OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrolde, araçta bulunan 3 yaşındaki Mustafa Yer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Mustafa’nın babası Erdem Yer ile annesi Elif Yer, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük Mustafa’nın cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

ANNE VE BABANIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanede tedavi altına alınan anne Elif Yer ve baba Erdem Yer’in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.