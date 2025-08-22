3 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü! 4’üncü kattan düştü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4'üncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe merkezinde 4'üncü kattaki evde dengesini kaybeden 3 yaşındaki Zeynep Yiğit, aşağıya düştü. Ağır yaralanan çocuk için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zeynep Yiğit, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Zeynep Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.