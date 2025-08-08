3 yaşındayken 'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti... Son halini görenler şoke oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
3 yaşındayken 'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti... Son halini görenler şoke oldu

Henüz 3 yaşında 'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti... O kız büyüdü plajda görenler bir daha baktı. Siyah mayosuyla kusursuz fiziğini sergilen 24 yaşında güzel görenleri kendine hayran bıraktırdı.

2007 yılında 'Dünyanın en güzel kızı' seçilen Fransız yıldız Thylane Blondeau, şimdi 24 yaşında. Çocuk güzelliğini yitirmeyen Tropez, siyah mayosuyla adeta plajda fırtına estirdi.

Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Thylane, siyah mayosuyla denizde keyifli anlar yaşarken görüntülendi. Küçük yaşlarda dünyanın en güzel kızı unvanını alan Tropez, dikkat çeken yüz hatlarını hala koruyor.

gzel.jpg

3 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

Modellik kariyeri 3 yaşında ünlü tasarımcı Jean Paul Gaultier tarafından Thylane Blondeau, 4 yaşında podyuma çıktı 10 yaşında ise Vogue Paris kapağının yüzü oldu.

guzes.jpg

Hızla kariyer basamaklarını tırmanan Thylane, Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren ve Hugo Boss gibi dünyaca ünlü markalarla çalıştı.

Son Haberler
Eski Galatasaraylı Nzonzi'nin yeni takımı belli oldu
Eski Galatasaraylı Nzonzi'nin yeni takımı belli oldu
Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesinin SGK’ya olan toplam borcunu açıkladı
Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesinin SGK’ya olan toplam borcunu açıkladı
Erdoğan'dan kritik açıklamalar!
Erdoğan'dan kritik açıklamalar!
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık üreticisine tuzak mı kuruluyor?
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık üreticisine tuzak mı kuruluyor?
Komisyon toplantısı sona erdi
Komisyon toplantısı sona erdi