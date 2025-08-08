3 yaşındayken 'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti... Son halini görenler şoke oldu

2007 yılında 'Dünyanın en güzel kızı' seçilen Fransız yıldız Thylane Blondeau, şimdi 24 yaşında. Çocuk güzelliğini yitirmeyen Tropez, siyah mayosuyla adeta plajda fırtına estirdi.

Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Thylane, siyah mayosuyla denizde keyifli anlar yaşarken görüntülendi. Küçük yaşlarda dünyanın en güzel kızı unvanını alan Tropez, dikkat çeken yüz hatlarını hala koruyor.

3 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

Modellik kariyeri 3 yaşında ünlü tasarımcı Jean Paul Gaultier tarafından Thylane Blondeau, 4 yaşında podyuma çıktı 10 yaşında ise Vogue Paris kapağının yüzü oldu.

Hızla kariyer basamaklarını tırmanan Thylane, Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren ve Hugo Boss gibi dünyaca ünlü markalarla çalıştı.