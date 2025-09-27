3 yıl beklese bozulmuyor! Anadolu kadınları hazırlamak için çoktan harekete geçti

Peki bizim Türk mutfaklarımız için salça neden bu kadar önemli. Çorbadan pilava, sulu yemeklerden kahvaltılık soslara kadar sayısız birçok üründe salça yer alıyor. 1 kaşık ile hem yemeğin tadını hem de rengini değiştirmek çok kolay.

DOĞRU SAKLAMADA BOZULMA DÜŞÜYOR

Ev yapımı salça doğru tekniklerde saklandığında bozulma oranı düşüyor. Tuz oranı, pişirme süresi ve saklama koşulları gibi faktörler, salçanın raf ömrünü etkiliyor.

Geleneksel yöntemlerle kavanozlara sıkıca bastırılarak konulan ve üzeri zeytinyağı ile kaplanan salça, hava ile teması kesildiği için bozulma riski minimuma iniyor.

KALP SAĞLINI DESTEKLİYOR

Salça, sadece lezzet değil, aynı zamanda besin değeri açısından çok önemli bir gıda. Yapılan araştırmalara göre domatesin içerisinde bulunan likopenin kalp sağlığını destekler ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu etki sağlayabilir.