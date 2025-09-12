3 yıl önce çıkan yangın ile ilgili yeni gelişme! 2 kişinin ölümündeki sır ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Antalya’nın Kepez ilçesinde 3 yıl önce çıkan yangın ile ilgili yeni gelişme yaşandı. 56 yaşındaki Muharrem Barış ve 44 yaşındaki kız arkadaşı Berna’nın ölümü ile ilgili polis yeni detaylara ulaştı.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3412 Sokak'ta 3 Şubat 2023 günü saat 02.00 sıralarında bir gecekonduda yangın çıktı. Evden alev yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde yapılan incelemede iki kişinin cansız bedeni bulundu. Polis, hayatını kaybedenlerin Muharrem Barış ile kız arkadaşı Berna Shermetova olduğunu belirledi. İkilinin yangın çıkan eve kısa süre önce taşındıkları öğrenildi.

PERDEYİ TUTUŞTURUP YANGIN ÇIKARMIŞ

3 ay önce başka bir olayı araştıran Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Shermetova ve Özgünlü'nün öldürülmüş olabileceğine ilişkin bilgi üzerine bu dosyayı yeniden açtı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, Muharrem Barış ile İsmail Özgünlü arasında alacak anlaşmazlığından dolayı husumet olduğunu belirledi. Ekipler, olay günü İsmail Özgünlü'nün Muharrem Barış'a ait evin perdesini pencere dışından tutuşturup, yangın çıkardığını, Mürüvet Çakır ve Mehmet Uslu'nun da olaya dahil olduğunu tespit etti.

KIRKLARELİ'DE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, başka suçlardan dolayı cezaevinde olan İsmail Özgünlü ve Mehmet Uslu'nun ifadesini alırken, Mürüvet Çakır'ı ise Kırklareli'de yakalayıp, gözaltına aldı. İsmail Özgünlü, suçlamaları kabul etmezken, Mürüvet Çakır ve Mehmet Uslu ise olayı gerçekleştiren kişinin Özgünlü olduğunu ileri sürdü. Uslu ve Çakır'ın ifadelerinde olay yerine gittiklerini ancak yangını İsmail Özgünlü'nün çıkardığını söylediği belirtildi. İfade işlemleri tamamlanan İsmail Özgünlü, Mürüvet Çakır ve Mehmet Uslu tutuklandı.

