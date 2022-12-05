﻿3 yılda 325 milyar dolar ve 13.5 milyon kişiye iş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı etkinlikte "Ekonomi Vizyon Belgesi" konuşması için büyük bir heyecanla sahneye çıktı.

22 Mayıs 2010'den beri genel başkan olan Kılıçdaroğlu'nu hiç bu kadar heyecanlı görmemiştim.

Konuşmasına başlarken dikkat ettim elindeki notlar, kısa bir süre titredi…

Heyecanını kısa sürede aştı Kılıçdaroğlu…

Kılıçdaroğlu'nun 20 yıllık AKP iktidarına son vermek ve iktidar hedeflerini anlamak için konuşmasının şifrelerini çözmemiz lazım.

Vizyon; Ekonomi ve endüstriyel dönüşüm alanlarında dünyayla rekabet.

Misyon; Siyaset üstü büyük güç birliği…

Hedef; Türk milletinin refahı için kökten bir değişim.

İstihdam; İlk etapta 3,5 milyon, 5 yıl içinde 13 milyon 500 bin kişi, sürdürülebilir iş edinecek.

Refah; Kişi başı gelir 20 bin doların üzerine çıkacak.

Güvenlik; Hiç kimse korkuyla uyanmayacak.

Vatandaş; Sanayici, esnaf, tüccar, emekçi, emekli ekonomik olarak korunacak.

Amaç; Bu zorba gidecek. Halktan çaldıkları her şey, yine halka dönecek.

Çağrı; Doğrul milletim. Asla başını eğme. Ayağa kalkın gençler. Ayağa kalkın çocuklar. Ayağa kalkın kadınlar.

Değişim; Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Söz veriyorum; Bu ülkeye hak, hukuk ve adalet mutlaka gelecek.

Söz veriyorum; Atatürk'ün vizyonunu hayata geçireceğiz.

Söz veriyorum; Yaşama sevincimizi geri alacağız.

İktidar; Önce kendinizi alkışlayın. İktidara geliyorsunuz.

Ey Dünya; Sana rakip olmak için geliyoruz. Türkiye bir yıldız gibi parlayacak.

6'lı Masa; Kalbi Türkiye için atan, 6 vatansever liderin masasıdır. "Ülke söz konusu olunca, ideolojik farklılıklar teferruattır" dememiz, bu masanın en büyük gücüdür.

6 lider; Zorbalığa direnen, her türlü kara propagandaya rağmen Türkiye için kenetlendik.

6'lı birliktelik; Birlikte yürümeye devam edeceğiz. Türkiye'de gerçek bir demokrasi inşa edeceğiz. Anayasamız hazır. Ekiplerimiz ve kadrolarımız, gece gündüz ortak bir program için çalışıyorlar.

Meral Akşener; Partisini kurarken nasıl bir mücadele verdiğini, ben çok iyi biliyorum. Meral Hanım merttir.

Temel Karamollaoğlu; Temel Bey bu 6'lı masayı kurarken, sırtına nasıl bir yük yükleneceğini bilmiyor muydu? Biliyordu. Temel Bey bilgedir ve cesurdur.

Ahmet Davutoğlu; Onun deneyimi ve entelektüel birikimi bize her türlü katkıyı sağlayacak.

Gültekin Uysal; Menderes ve Demirel'in gençliğini, onların ruhunu görüyorum.

Ali Babacan; Uygulama tecrübesini ve başarısını biliyorum, altını çiziyorum, bütün dünya da bu gerçeği biliyor.

Bay Kemal; Çetelerle ve yolsuzluk yapanlarla mücadele etme sözü verdi.

Defter; Kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları, borçları olarak deftere yazdım. Bu parayı hukuk içerisinde alacağım, kurtulamazlar.

İşçiler; Ücretli çalışanlara hiçbir zaman büyümeden pay verilmedi. Yetmezmiş gibi, sahte enflasyon oranıyla çalışanların maaşları gasp ediliyor.

Devletin borcu; Bugün devleti yönetenlerin bu ülkenin onurlu çalışanlarına borcu var. Bizim yaptığımız hesaplara göre, devletin, maaş alanlara yani ücretlilere en az 300 milyar dolar borcu var. Biz, bu borcu ödemeye geliyoruz.

Çalışanların vergileri; Çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Sırtlarındaki vergi yükünü alacağız. Para onların cebine yansıyacak ve biz borcumuzu ödemiş olacağız. Gerçek zenginleşme de böyle olur. Halkın olanı halka geri vererek.

Kriz; Akılcı yönetimle Türkiye'yi hızla krizden çıkaracağız. Halkımızı zenginleştirecek kalıcı refaha ulaştıracağız.

Endüstriyel dönüşüm; 50 ili kapsayan 8 bölgede, özel ekonomi bölgeleri oluşturacağız.

İş gücü dönüşümü; Eğitimde fırsat eşitliği, üniversitelerde bilgi üretme, yüksek yetenek inşası ve bu köklü dönüşümü gerçekleştirecek nitelikli iş gücünü hızla hayata geçireceğiz.

Enerji; Birincisi temiz enerji, ikincisi ise özellikle Doğu Akdeniz havzasındaki avantajlı konumumuzu kullanmak. Türkiye'yi enerji depolama, işletme ve dağıtım merkezi haline getirmek.

Teknoloji; 21. yüzyılın en önemli yarış alanı çip üretimidir. Biz karar veririz.

Gıda; Aç çocuklarla, endüstriyel devrimi gerçekleştiremeyiz. Türkiye'yi tarım ve hayvancılıkta bölgenin en güçlü ülkesi haline getireceğiz. Çok kısa bir süre içinde de ihracat devi olacağız.

Değerli okurlarım,

İngiltere ziyaretinde tüm toplantılarını ve perde arkasını dikkatle izlediğim Kemal Kılıçdaroğlu'nun temaslarının sonucunu, "Kılıçdaroğlu Türkiye'ye 500 milyar dolar buldu" diye 5 Kasım'da yazdım.

Kılıçdaroğlu "Ekonomi Vizyon Belgesi" konuşmasında dedi ki;

-"İlk 3 yılda 100 milyar dolar doğrudan yatırım.

-Varlık fonlarından 3 yılda 75 milyar dolar yatırım.

-Kaynağı belli, temiz ve sürdürülebilir fonlardan en az 150 milyar dolar yatırım…"

Demek ki 3 yılda toplam yatırım tutarı;

-325 milyar dolar…

Opel, Volkswagen, Bosch gibi dünya devi şirketlerin Türkiye'ye yatırıma gelmesi ile anlaşılan o ki 5 yılda 500 milyar dolara ulaşacak teknoloji yatırımları.

Tevazu göstermeyip izin verirseniz birazcık övüneyim;

-Gerçek gazetecilik budur…

Son sözü Bay Kemal'e bırakayım;

-"3 yılda 325 milyar dolar yatırım ve 13.5 milyon kişiye iş…"

İşte gerçek, işte vizyon…

Yalan, dolan iftiralara son…