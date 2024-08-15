3 yılda 54 milyon lira vergi ödeyen şirketlerin çalışanları 490 milyon lira vergi ödedi

Gaziantep’te faaliyet gösteren 5 büyük tekstil şirketinin son 3 yılda ödediği vergi ile bu şirketlerde çalışanların ödediği vergi karşılaştırıldığında ortaya dikkat çeken sonuçlar çıktı. Buna göre, şirketlerin ödediği vergi son 3 yılda toplam 54 milyon lira vergi öderken, bu şirketlerde çalışanların ödediği toplam vergi 490 milyon lirayı buldu.

Evrensel’den Andaç Aydın Arıduru’nun haberine göre, Zeki Mensucat Türkiye’nin en büyük 361. sanayi şirketi oldu. 2023 yılında şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 1.2 milyar TL iken, iş yerinde ortalama ücret 2023’te 10 bin 600 TL seviyesindeydi.

Zeki Mensucat 2023 yılında vergi matrahının yüzde 3.88'ini (26 milyon 662 bin TL) ödedi. Bunun karşısında bir sene boyunca bodrolarında yüzde 20 ve 27’lik kesintileri gören Zeki Mensucat işçileri 2023’te işçi başına yılda 22 bin 300 TL vergi ödedi. 1850 işçiden 2023 yılında toplam 41.2 milyon TL gelir vergisi kesildi.

Şirket için 2021 nisan ve temmuzda ve 2022 ocak ayında ise toplam 4 adet teşvik belgesi düzenlendi. Şirkete yüzde 70 vergi indirimi sağlandı. Şirketin toplamda 391 milyon TL’lik yatırımının yüzde 30’u yani 117 milyon 300 bin TL teşvik dahilinde devlet tarafından karşılandı.

1 YIL HİÇ VERGİ ÖDEMEDİ

Merinos, İSO 500 listesinde 76. sırayla Gaziantep’in en büyük tekstil işletmesi konumunda. Şirketin İSO 500 verilerine 2023 FAVÖK’ü 3 milyar 274 milyon 211 bin TL.

Merinos’a 2019’da KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti, 2020’de iki kez 7 yıl (ikinci teşvikte 6 yıl) sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80 vergi indirimi, yüzde 40 yatırım katkı oranı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, faiz desteği sağlandı.

2023’te verilen teşvik belgesi ile şirkete 10 yıl faiz desteği, gelir vergisi stopajı desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 10 yıl sigorta primi desteği, 12 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği sağlandı.

Ayrıca bu belge ile yüzde 90 vergi indirimi verildi ve yapılan yatırımın yüzde 55’i devlet kasasından karşılandı. Merinos’un bu yatırımları toplam 1 milyar 666 milyon 219 bin TL oldu. Yatırımların 631.9 milyon TL’lik bölümü hazine tarafından ödendi.

Merinos 2021’de hiç vergi ödemedi. Şirketin 2022 ve 2023’te ödediği toplam kurumlar vergisi tutarı ise 14.2 milyon TL. İşçileri ise haziran ayından itibaren yüzde 27’lik vergi dilimine girdi. Ortalama ücret alan bir işçi ayda en az 44 bin TL gelir vergisi öderken, 4 bin 800 işçinin ödediği ortalama gelir vergisi toplamı 211.2 milyon TL oldu. Merinos işçisi 2023’te patronun 15 katı kadar vergi ödedi.

3 YILDA 2,9 MİLYON LİRA VERGİ ÖDEDİ

Karafiber Selçuk İplik’in 2021’de vergi matrahı olan 487.9 milyon liraydı. Şirket bu tutarın yüzde 4.56’sı (2.2 milyon TL) kadar vergi ödedi.

Şirket, 2022’de vergi matrahının yüzde 0.09’u kadar (693 bin 585 TL) vergi ödedi. Şirket 2023 yılında ise hiç vergi vermedi.

Ortalama ücret alan bir işçi, 2023 yılında kişi başı yıllık yaklaşık 29 bin TL gelir vergisi ödedi. 1850 işçinin çalıştığı fabrikada, ortalama ücret üzerinden yaptığımız hesaba göre işçilerin ödediği toplam gelir vergisi 53.6 milyon TL oldu.

Fabrikasını 2021’de modernize etmek için 4.9 milyon TL’lik yatırım yapan şirkete, yüzde 70 vergi indirimi, yüzde 30 yatırıma katkı oranı, KDV istisnası, faiz desteği sağlandı.

SON 5 YILDA HİÇ VERGİ ÖDEMEDİ

Melike Tekstil’in, 2022 yılına yaptığı satışlar 2023 yılında yüzde 131 artarak 6.9 milyar TL tutarına ulaştı.

Şirket, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023’te hiç vergi vermedi. Melike Tekstil’de çalışan 2 bin 600 işçi 2023’te toplam 87 milyon 550 bin TL gelir vergisi ödedi

Melike Tekstil 5 işletme arasında en fazla teşvik alan şirket oldu. Şirket için 2020 yılından bu yana toplam 7 farklı teşvik belgesi düzenlendi. 2020’de de 6 yıl KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi, yüzde 70 vergi indirimi, yüzde 30 yatırımı karşılama oranı alan şirket, 2021 de aynı teşvikten 1 kez daha ve başka bir teşvikle de gümrük vergisi muafiyet ve KDV istisnası aldı. 2022’de 2 kez daha 2023 yılında ise 3 farklı yatırımı için 3 tane daha aynı nitelikte teşvik daha aldı.

3 YILDA 9 BİN LİRA VERGİ ÖDEDİ

Şireci’nin 2021 yılında vergi matrahı 137 milyon 140 bin TL iken, ödediği kurumlar vergisi tutarı sadece 9 bin 431 TL oldu. Şirket vergi matrahının yüzde 0.00068’i (milyonda 68) kadar vergi ödedi. Şirket 2022 ve 2023 yıllarında ise hiç vergi ödemedi.

Üç yılda sadece 9 bin 431 lira vergi ödeyen şirket, doğrudan kaynak aktardı. Pamuk üretimi için 2023’te 2.9 milyar TL’lik yatırım yapan şirkete faiz desteği, 10 yıl gelir vergisi stopajı desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 10 yıl sigorta primi desteği, 12 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği sağlandı. Şirkete ayrıca yüzde 90 vergi indirimi yapıldı.

Yatırımın yüzde 55’lik bölümü (1.6 milyar TL) ise hazine tarafından karşılandı. Şirkete 2022 yılında verilen teşvik ile de gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası sağlandı.

İşçilerin vergileri ise kaynaktan kesildi. Geçtiğimiz yıl ortalama ücret alan bir işçi 38 bin 600 TL gelir vergisi ödedi. 2 bin 500 işçinin çalıştığı iş yerinde işçilerin ödediği gelir vergisi toplamı 96.5 milyon TL oldu.