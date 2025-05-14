3 yılda 72 madalya kazandı! Hedefi duygulandırdı

Sağ bacağındaki protezi 3 yıl önce çıkararak girdiği havuzlarda 72 madalya kazanan 13 yaşındaki bedensel engelli yüzücü Zeynep Ahsen Aydın, milli takım forması giyme hedefiyle kulaç atıyor.

Doğum sonrası diz bölgesinde meydana gelen rahatsızlığı nedeniyle sağ bacağı 17 aylıkken ampute edilen Zeynep, ayağını bacağına takılan protez yardımıyla kullanmaya başladı.

Fiziksel aktivitelerini geliştirmesi ve sosyalleşmesi için ailesinin isteği üzerine 3 yıl önce sağ bacağındaki protezi çıkartarak yüzmeye başlayan Zeynep, para yüzücü olarak girdiği müsabakalarda 72 madalya kazandı.

Zeynep Ahsen Aydın, son olarak 7-11 Nisan'da Sırbistan'ın Zlatibor kentinde düzenlenen Dünya ISF U15 Şampiyonası'nda 200 metre serbestte üçüncü oldu.

AA muhabirine yüzmeye başlama hikayesini ve öncesinde yaşadığı zorlukları anlatan Zeynep, para yüzücü olarak yarışmalara başladığında yaşadığı korkuyu ailesinin desteğiyle yendiğini belirtti.

Yüzerken kendisini özgür hissettiğini ifade eden Zeynep, "Artık alıştım ve yüzmeyi çok seviyorum. Yüzerken kendimi çok mutlu ve özgür hissediyorum. Protezimi çıkarıp suya atladıktan sonra artık hiçbir engelle karşılaşmıyorum. Çünkü sudayken her stili yüzebilir ve her şeyi yapabilirim." diye konuştu.

ZEYNEP AHSEN AYDIN'DAN BÜYÜK HEDEF!

Hedeflerini hatırladıkça yüzme azminin daha da arttığını anlatan Zeynep Ahsen Aydın, elde ettiği derece ve madalyaları kendisine destek olan antrenörlerinin ilgisine borçlu olduğunu söyledi.

Profesyonel olarak müsabakalara hazırlanmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Zeynep, şunları kaydetti:

"Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Umut Ünlü ve Turgut Aslan gibi milli formayla Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmek istiyorum. İleride milli sporcu olarak ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Benim durumunda olan bedensel engelli arkadaşlarım da kendilerine güvensinler ve asla pes etmesinler. Başta zor gelse de zamanla çok yol kat edebilirsiniz. Ben de başlarda çok zorluklarla karşılaştım ama su bana hep iyi geldi. Siz de hangi sporu seviyorsanız ve mutlu hissediyorsanız kendiniz onun peşinden gidin. Engeller sizi asla durdurmasın."

Zeynep Ahsen Aydın'ın ilk yüzme antrenörü Muammer Akgöz, Zeynep'in ileride milli takım formasıyla büyük turnuvalarda birincilik kürsüsüne çıkacağına ve ay-yıldızlı bayrağı dalgalandıracağına inancının tam olduğunu belirtti.