3 yıldır kaçak yaşayan babanın gizli sığınağı keşfedildi: Çocuklar için bakanlık devreye girdi

Tom Phillips, 2021 yılının Aralık ayında, velayet anlaşmazlığının ardından üç çocuğuyla birlikte kayboldu. Aile, Marokopa’nın uzak ve bakir doğasında yıllarca saklanmayı başardı.

SON KAMP ORTAYA ÇIKIYOR

Yeni Zellanda'da 8 Eylül sabahı, Piopio kasabasındaki tarım malzemeleri satan bir mağazada yaşanan hırsızlık üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaşanan çatışma sırasında bir polis memurunun yaralandığını, Phillips adlı hırsızın ise ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Olayın nihayetinde çevrede bulunan bir çocuğun ihbarı üzerine hırsızın ormanda yaşadığı ortaya çıktı. Polis ekipleri çocuğun verdiği bilgilerden hareketle Phillips'in yoğun orman örtüsü içinde gizlenmiş bir alanda, kamuflaj brandaları ile gizlenmiş yerini keşfettiler.

ŞÜPHELİ YARDIM İDDİASI

Polis tarafından yapılan açıklamada Phillips'in orman içindeki evinin yerleşim ve donanım açısından dışarıdan yardım aldığı şüphesi üzerinde incelemelerin sürdüğü bildirildi. Ayrıca failin yaşadığı alanda bulunan silahlar ve mühimmat, Phillips’in yalnızca ormanda saklanmadığını aynı zamanda belirli bir desteğe sahip olduğunu yönünde de şüphe uyandırmış durumda.

ÇOCUKLARIN DURUMU

Tom Phillips’in yaşadığı alanda üç çocuk bulundu. İlk aşamada biri olay yerinde, diğer ikisi ise ormandaki çadırda tespit edildi. Resmi açıklamada çocukların Çocuk Bakanlığı gözetiminde ve iyi durumda oldukları bildirildi.

Operation Curly adı verilen arama operasyonu, çocukların güvenliğine odaklanarak başarılı şekilde sonuçlandı. Şimdi ise soruşturma; Phillips’e yardım eden kişi ya da kişilerin araştırılmasına yöneldi. Polis, silahların kaynağını ve Phillips’in kaçış sürecindeki destekçilerini tespit etmeyi amaçlıyor.