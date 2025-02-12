3 yıldır ne arayan ne soran oldu! Üvey oğlu kemiklerini buldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
3 yıldır ne arayan ne soran oldu! Üvey oğlu kemiklerini buldu

İzmir’de tüyler ürperten bir olay yaşandı Konak ilçesinde yalnız yaşayan emekli hemşire Gülşen Çoğulu evinde ölü bulundu. Çilingir yardımıyla girilen evde polis, çöp yığını içerisinde kıyafetiyle çürümüş kemiklerle karşılaştı.

Konak ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında oturan Gülşen Çoğulu, eşinin 23 yıl önce hayatını kaybetmesi üzerine yalnız yaşamaya başladı. Bu evlilikten çocukları olmayan Çoğulu'nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de pandemi döneminde irtibatlarının koptuğu öğrenildi. 3 yıl sonra üvey annesine ulaşamayan R.Ç., durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, beraberinde R.Ç. ve çilingirle birlikte Çoğulu'nun Barbaros Mahallesindeki evine gitti.

YATAK ODASINDA KEMİKLERİ BULUNDU

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, çöp yığını içerisindeki dairede yaptığı incelemede yatak odasındaki yatakta, üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş olan Çoğulu'nun kemikleriyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çoğulu'nun uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Çoğulu'nun kemikleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin evde yaptığı detaylı incelemede herhangi bir hırsızlık ya da suç unsuruna rastlanılmadı.

3 YIL SONRA EVİNE GİTMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kadının üvey oğlu R.Ç.'nin ifadesine başvurdu. R.Ç.'nin Gülşen Çoğulu ile 3 yıldır görüşmediğini ve asabi bir kişiliğe sahip olduğunu belirttiği üvey annesinin telefon kullanmadığını da söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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