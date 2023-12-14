3. yılını kutlayan dijital pazarlama ajanı MENA’da 2 kez üst üste ödül aldı

İş dünyasının dinamiklerinin her geçen gün değişmesiyle birlikte ortaya çıkan ihtiyacı karşılayan inovasyon odaklı girişimler, global çapta başarılara imza atıyor. Son olarak, üçüncü yaşını kutlayan dijital pazarlama ajansı Markethinkers, tıklama başına ödeme, SEO ve içerik pazarlama alanlarında en iyilerin takdir edildiği MENA Search Awards’ta iki yıl üst üste “En İyi Küçük Ölçekli SEO Ajansı” (Best Small SEO Agency) ödülüne layık görüldü.

Markethinkers Kurucusu ve Yöneticisi Dilara Savaşçı Yazıcı, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Türkiye pazarında yaptığımız çalışmalar ve başarılar sayesinde MENA Search Awards’ta iki sene üst üste 'En İyi Küçük Ölçekli SEO Ajansı' ödülünü almaktan gurur duyuyoruz. Bu başarı, yalnızca kolektif çabalarımızı kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda dijital alanda yenilikçiliği ve mükemmeliyetçiliği teşvik etme konusundaki kararlılığımızı da kanıtlıyor. Takım çalışmasına önem veren bir ekip olarak, yeni bakış açıları geliştirme yönünde ve dijital pazarlama alanında sınırları zorluyoruz. Bu başarı, Markethinkers ailesinin her bir üyesine ait. Öte yandan MENA Search Awards’ta Best Consultant kategorisinde finale kalan Çağatay Yazıcı bu ödülü kazanmamızda önemli bir rol oynadı. Kendisinin desteği bizim için oldukça kıymetliydi. ”

“BU ÖDÜLLER, KÜRESELLEŞME HEDEFİMİZİ DESTEKLİYOR”

Gerçekleştirdikleri projeler neticesinde aldıkları ödülün küreselleşme hedeflerini desteklediğini belirten Dilara Savaşçı Yazıcı, “Kazandığımız her ödül, başarılarımız ve hedeflerimizle paralellik taşıyor. Çünkü bu organizasyon, yalnızca kendi bölgesinde değil dünya çapında takip ediliyor. 360 derece hizmet veren bir dijital pazarlama ajansı olarak ortaya koyduğumuz genel performans ve hizmet kalitesi, bu ödülü almamızdaki en büyük anahtar olarak nitelendirilebilir.” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“İş dünyasında sadece içerik değil, dijital pazarlama ve SEO alanlarında da ihtiyacın her geçen gün artacağını öngörüyoruz. Çünkü dijital mecralar, hem işletmeler hem de son kullanıcılar için gün geçtikçe daha çok önem taşımaya başladı. Bu nedenle, söz konusu alanlara odaklanmakta geciken şirketlerin yoğun rekabet ortamında arka planda kalması kaçınılmaz oldu. Markethinkers olarak biz de şirketlerin ihtiyaçlarını en etkili şekilde karşılayabilmek adına, hizmet kalitemizi artırırken faaliyet gösterdiğimiz alanları da genişletiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımıza gelecek dönemde de süratle devam edeceğiz.”