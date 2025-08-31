30 Ağustos 3 Bant Zafer Kupası son buldu

Türkiye Bilardo Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği 2025 faaliyetleri programında yer alan 30 Ağustos 3 Bant Zafer Kupası sona erdi.

Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan 30 Ağustos 3 Bant Zafer Kupası'nda Hacı Vatansever birinci, Veysel Karamanlı ikinci, Semih Göncüoğlu üçüncü ve Mustafa Yavuz ise dördüncü oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü, turnuva sonunda; "Turnuvaya katılım sağlayan ve dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" açıklamasında bulundu.

