30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek

Kastamonu
Kastamonu'da Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.
Vali Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak'ın vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Burada Personel Üsteğmen Yusuf Arıkan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından mehteran ekibi gösteri sundu.
Programda İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma köpeklerinin gösterisi ile Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı timinin gösterileri ilgi gördü.
Program, tören geçişiyle sona erdi.