30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek

İBB Başkanı İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ile beraber istiklalimizin, Cumhuriyet'imizin nasıl sağlam temellere oturduğunun, nasıl büyük bir mücadele verildiğinin gururu ve duygusu içimizi kaplar." dedi.