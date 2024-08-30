30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek

30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek
Düzenleme: Kaynak: AA

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 1

İstanbul Valiliğince düzenlenen törende, Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 2

Törene, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 3

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 4

Siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 5

İBB Başkanı İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ile beraber istiklalimizin, Cumhuriyet'imizin nasıl sağlam temellere oturduğunun, nasıl büyük bir mücadele verildiğinin gururu ve duygusu içimizi kaplar." dedi.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 6

Antalya

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 7

Vali Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 8

Resmi geçidin düzenlendiği programda Şahin ve Böcek, araçtan vatandaşları selamladı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 9

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu törenin sonunda, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve öğrenciler tören geçişi yaptı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 10

Muğla

Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 11

Vali Akbıyık, ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 12

Daha sonra valilik makamında Vali Akbıyık, Aras ve milletvekilleri, vatandaşlar ve kurum temsilcileri ile bayramlaştı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 13

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu törenin sonunda, İl Jandarma Komutanlığı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve öğrenciler tören geçişi yaptı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 14

Törende, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu gösteri gerçekleştirdi.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 15

Meydandaki törenin ardından Muğla'daki şehitliklere karanfil bırakılıp dua edildi.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 16

Isparta

Isparta'da tören, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda protokol üyelerince Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 17

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen vatandaşları selamladı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 18

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ve tören birliklerinin geçişinin ardından sona erdi.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 19

Burdur

Burdur'da da tören, Vali Türker Öksüz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Çeşitli spor müsabakalarında başarı elde eden sporculara protokol üyelerince ödülleri takdim edildi.

Halk oyunları gösterisinin yapıldığı etkinlik, tören geçişinin ardından sona erdi.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 20

Gaziantep

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halil Uğur, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından tören İstasyon Meydanı’nda devam etti.

Burada askeri araca binen Vali Çeber, katılımcıları selamladı. Halk oyunları gösterisinin de yapıldığı törende öğrenciler şiir okudu.

Askeri zırhlı araçların da yer aldığı geçiş töreniyle program sona erdi.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 21

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Oruç, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Katılımcılar, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bırakıp dua etti.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 22

Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Şıldak ile Oruç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, askeri araçtan alanda bulunanları selamladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma, şiirler ve mehter takımı ile halk oyunu ekibinin gösterilerinin ardından program geçit töreniyle sona erdi.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 23

Kahramanmaraş

6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için yıkılan eski valilik binası önündeki törende, Vali Mükerrem Ünlüer, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 24

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Şeyhadil Mezarlığındaki Kahramanmaraş Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirildi. Burada Vali Ünlüer ve protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakılırken Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 25

Daha sonra protokol üyeleri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda devam eden törende, askeri araçla caddeden geçerek halkı selamladı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 26

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından program geçit töreniyle sona erdi.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 27

Malatya

Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından çelenk sunuldu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 28

Anıt önündeki törenin ardından Yavuz makamında askeri ve mülki erkanın tebriklerini kabul etti.

İnönü Caddesi'nde devam eden tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 29

Vali Yavuz, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er askeri araçtan alandakileri selamladı.

Daha sonra askeri tören birlikleri ve zırhlı araçlar geçiş yaptı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 30

Adıyaman

Adıyaman Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Vekili Ali Erdoğan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 20'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 31

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, valilik makamında kabulle son buldu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 32

Kilis

Kilis'te de Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen programda İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim ve dua okundu, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 33

Vali Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 34

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şahin, protokol üyelerinin ve vatandaşların bayramını kutladı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 35

Program günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar, şiirlerin okunması, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 36

İzmir

İzmir'deki tören, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 37

Çelenk sunulmasının ardından Vali Süleyman Elban, Valilik makamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Özsert ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile tebrikleri kabul etti.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 38

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden tören programında ise Vali Elban, Orgeneral Özsert ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, geçit töreniyle halkın bayramını kutladı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 39

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 40

Aydın

Aydın Valiliği önünde gerçekleştirilen törende Vali Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Personel Albay Mehmet Toker ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 41

Üsteğmen Seyfeddin Özden'in günün önemine ilişkin konuşmasının ardından halk oyunu gösterisi sunuldu.

Gösterinin ardından Vali Canbolat, makamında tebrikleri kabul etti.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 42

Üsteğmen Seyfeddin Özden'in günün önemine ilişkin konuşmasının ardından halk oyunu gösterisi sunuldu.

Gösterinin ardından Vali Canbolat, makamında tebrikleri kabul etti.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 43

Denizli

Denizli Valiliği önündeki törende, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 44

Coşkun ve Çavuşoğlu, tören aracı üzerinden Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda toplanan vatandaşların bayramını kutladı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 45

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı, halk oyunları gösterisi ve tören geçişi gerçekleştirildi.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 46

Törene vatandaşların yanı sıra TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ve Şahin Tin, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Cüneyt Balaban da katıldı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 47

Manisa

Manisa'da da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulduğu kutlamalar kapsamında Vali Enver Ünlü, makamında tebrikleri kabul etti.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 48

Hükümet Konağı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını okundu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 49

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, tüfekli gösteri sundu.

Tören, halk oyunları ekiplerinin gösterisinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 50

Uşak

Uşak 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki programda Vali Turan Ergün, Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Garnizon Komutanı Albay Murat Erişen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 51

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Uşak Valisi Turan Ergün, valilik binasında tebrikleri kabul etti.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 52

Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen İsa Ambarkaya günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 53

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, halk oyunları ekipleri dans gösterileri sundu.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 54

Van

Van Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 55

Bando takımının yer aldığı etkinlikte, halk oyunları gösterileri sunuldu, şiirler okundu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 56

Hakkari

Hakkari Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 58

Bitlis

Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı okunduktan sonra, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 60

Muş

Muş Valisi Avni Çakır ve beraberindeki heyet, Garnizon Şehitliği'nde dua ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 61

Daha sonra Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 62

Çelenklerin sunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 63

Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 64

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Çiçek, Kottaş ve Büyükkılıç, askeri araçla törene katılanları selamladı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 65

Hava Mühendis Binbaşı Emre Ciminli, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 66

Tören, şiir dinletisi ve halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından askerlerin geçişiyle son buldu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 67

Nevşehir

Nevşehir'deki kutlama programı, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 68

Öğrencilerin şiir okuduğu programda, Gazi Ortaokulu ile 75. Yıl İlkokulu halk oyunu ekibi gösteri sundu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 69

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında çeşitli branşlarda eğitilen köpeklerin temel itaat ve engel parkuru gösterisi sunduğu programda, okçuluk ve tekvando sporcuları sahne aldı.

Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 70

Sivas

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Cüneyt Mutlu ve Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şimşek, şeref defterini imzaladı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 71

Şimşek, Mutlu ve Uzun daha sonra valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ise Şimşek, Mutlu ve Uzun, tören aracından vatandaşların bayramını kutladı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 72

Konuşmaların yapıldığı, halk oyunu ekibinin gösteri sunduğu program, tören geçişiyle sona erdi.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy ve il protokolü de katıldı.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 73

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Cahit Çelik, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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30 Ağustos coşkusundan kareler. Bu ışık hiç sönmeyecek 74

Kastamonu

Kastamonu'da Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Vali Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak'ın vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada Personel Üsteğmen Yusuf Arıkan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından mehteran ekibi gösteri sundu.

Programda İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma köpeklerinin gösterisi ile Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı timinin gösterileri ilgi gördü.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

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