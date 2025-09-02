30 Ağustos krizi! Görevden alındı

Emniyet’in 30 Ağustos paylaşımında Atatürk’ün fotoğraftan çıkarılması o ismi görevinden etti. İşte ayrıntılar...

Emniyet’in "30 Ağustos Zafer Bayramı" paylaşımında Atatürk’ün fotoğraftan çıkarılmasıyla başlayan krizde yeni bir gelişme yaşandı.

GÖREVDEN ALINDI

Genel tepkiler üzerine Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanı Güngör Selçuk görevden alındı. Selçuk, Strateji Dairesi’nde memur olarak görevlendirildi.

T24’de yer alan habere göre, Selçuk'un yerine Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın Özel Kalem Müdürü Kürşat Özhan vekaleten görevlendirildi.

NE OLMUŞTU?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos paylaşımında Atatürk’ü fotoğraftan sildi. Vatandaşın tepkisini de gizleyen EGM, büyük bir skandala imza atmıştı.

