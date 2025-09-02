30 Ağustos krizi! Görevden alındı

Emniyet’in "30 Ağustos Zafer Bayramı" paylaşımında Atatürk’ün fotoğraftan çıkarılmasıyla başlayan krizde yeni bir gelişme yaşandı.
GÖREVDEN ALINDI
Genel tepkiler üzerine Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanı Güngör Selçuk görevden alındı. Selçuk, Strateji Dairesi’nde memur olarak görevlendirildi.
T24’de yer alan habere göre, Selçuk'un yerine Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın Özel Kalem Müdürü Kürşat Özhan vekaleten görevlendirildi.
NE OLMUŞTU?
Emniyet Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos paylaşımında Atatürk’ü fotoğraftan sildi. Vatandaşın tepkisini de gizleyen EGM, büyük bir skandala imza atmıştı.
Skandal iddia! 'İstediğimiz şekilde konuş yoksa...'
Nagehan Alçı'dan flaş çağrı! Canlı yayında açıkladı
CHP'li isim açıkladı! '7 milyon ton kayıp'
Bu 11 ilacı kullananlar dikkat! Sahteleri Türkiye'de satışa çıkarıldı