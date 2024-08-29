30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak

Düzenleme: Kaynak: AA
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak.

Başkentteki programlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Anıtkabir’de başlayacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki etkinliklerle sona erecek.

30-agustos-zafer-bayrami-coskuyla-kutlanacak-yenicag-2-001.jpg

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, programlar saat 10.30’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Ardından, saat 11.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen tebrikat töreninde Erdoğan tebrikleri kabul edecek.

30-agustos-zafer-bayrami-coskuyla-kutlanacak-yenicag-3.jpg

Programlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden Birinci Meclis’e kadar gerçekleştirilecek geçit töreniyle devam edecek. TBMM önünde Mehteran Birliği ve Karma Bando konserleri düzenlenecek ve Türk Yıldızları gösteri yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.00’de Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’ne katılacak.

Bahçeli 30 Ağustos mesajında CHP'ye çattıBahçeli 30 Ağustos mesajında CHP'ye çattı

30-agustos-zafer-bayrami-coskuyla-kutlanacak-yenicag-4.jpg

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek büyük kutlama programında, yaklaşık 2 bin davetlinin katılımı bekleniyor. Program, saat 19.00’da Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosunun karşılama konserleriyle başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kahraman şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua okunacak.

Türk Yıldızları, 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacakTürk Yıldızları, 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak

30-agustos-zafer-bayrami-coskuyla-kutlanacak-yenicag-5-001.jpg

Zafer kutlamasına özel hazırlanan kısa film gösterimi ve yurt içi ve yurt dışındaki Türk birliklerinin video mesajları da programda yer alacak.

30-agustos-zafer-bayrami-coskuyla-kutlanacak-yenicag-6-001.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara hitap edecek ve programın kapanışında sanatçı Ferhat Göçer ile Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası konser verecek. Konserde kahramanlık türküleri seslendirilecek.

İstanbul’da 30 Ağustos’ta ulaşım ücretsizİstanbul’da 30 Ağustos’ta ulaşım ücretsiz

30-agustos-zafer-bayrami-coskuyla-kutlanacak-yenicag-1.jpg

30-agustos-zafer-bayrami-coskuyla-kutlanacak-yenicag-7.jpg

Son Haberler
Hindistan'da şiddetli yağışlar: Ölü sayısı 28'e çıktı
Hindistan’da ölü sayısı artıyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Muslera büyük bir ceza ile karşı karşıya
Muslera'yı büyük bir ceza bekliyor
Şüpheli valiz patlatıldı içinden kıyafet çıktı. Hataylılar panik olmuştu
Şüpheli valiz patlatıldı içinden kıyafet çıktı
Metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti